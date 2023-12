La Ternana in rimona espugna Lecco vincendo per 3-2

LECCO - La Ternana in rimonta sbanca Lecco vincendo per 2-3. I rossoverdi regalano il primo tempo ai lombardi che segnano con Ionita e Buso. Nella ripresa la squadra di Roberto Breda gioca praticamente ad una porta trovando il pari grazie a due perle di Raimondo. Il giovane è ancora decisivo. Ancor più decisivo Luperini che firma il gol che consente di mettere in cassaforte i tre punti e di essere in classifica fuori dalla zona playout. Da segnalare che al centrocampista sono state annullate due reti al Var. Sul finale determinante per il risultato finale, una parata di Iannarilli.

LECCO-TERNANA 2-3

Lecco (4-3-3): Sarraco, Caporale, Celjak, Marrone, Lepore, Sersanti, Di Stefano (18′ st Agostinelli, 40′ st Eusepi), Ionita, Buso, Novakovich, Crociata. A disp.: Melgrati, Bonadeo, Degli Innocenti, Bianconi, Giudici, Tordini, Battistini, Boci, Lemmens, Galli.

All. Bonazzoli

Ternana (3-4-1-2): Iannarilli; Mantovani, Sørensen, Lucchesi; Casasola, Łabojko (16′ st De Boer), Pyyhtiä (1′ st Luperini), Corrado (1′ st Favasuli); Falletti; Raimondo (30′ st Dionisi), Distefano (45′ st Mărginean). A disp.: Brazão, Matei, Capuano, Celli, Della Salandra, Garau. All. Breda

Arbitro: Minelli di Varese

Reti: pt 20' Ionita, 37′ Buso; st 6′ Raimondo, 24′ Raimondo , 31′ Luperini

Note: spettatori 4.137 (271 da Terni). Espulso 38' st De Boer. Ammoniti Falletti, Raimondo, Luperini. Recupero tempo pt 7', st 7'+3' . Osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Antonio Juliano