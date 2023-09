Sabato 16 Settembre 2023, 00:35

C'è, finalmente, anche l'annuncio ufficiale. Visto quello che era successo con l'argentino Valentin Vada (poi finito in Russia al Rubin Kazan), in molti hanno preferito che arrivasse la certezza cominciata dalla Ternana calcio. Come a sostenere che si può adesso dire "gatto" visto che lo si ha "nel sacco". Il giovane olandese Kees de Boer, classe 2000, è arrivato ufficialmente, ha firmato un contratto di un anno con opzione di rinnovo a fine stagione, si è approcciato per la prima volta con i nuovi compagni di squadra e con lo staff tecnico di Cristiano Lucarelli ed è pronto a mettersi anche lui a disposizione. Lui e Federico Viviani sono i due giocatori in più con i quali la Ternana si presenta alla ripresa del campionato. Ci siamo, ormai. Si torna a giocare. Nel posticipo domenicale si affronta elle ore 16,15 il Como allo stadio Sinigaglia e Lucarelli potrebbe studiare nuove soluzioni. Queste possono riguardare non solo il centrocampo ma anche l'attacco. Se nel reparto mediano scalpitano proprio Viviani e De Bor (quest'ultimo, però, difficilmente potrà giocherà subito), in avanti c'è anche Federico Dionisi. L'attaccante ex Ascoli, ora, ha accumulato degli allenamenti in più con i nuovi compagni e potrebbe anche essere pronto a giocarsi un posto in avanti sin dall'inizio. Potrebbe entrare in ballo insieme ad Andrea Favilli e ad Antonio Raimondo. In tre per un posto. ma i posti, stavolta, potrebbero anche essere due. Sarebbe così, se Lucarellli decidesse di provare la soluzione del 3-4-1-2, mettendo Cesar Falletti a sostegno di due punte e non di una sola. Dipenderà, però, da tanti fattori, compresi il tipo di tattica dell'avversario e la condizione fisica generale del gruppo rossoverde. In questi ultimi tre giorni, tutti al lavoro a porte chiuse sul campo in erba del San Paolo di Narni Scalo. Chissà che non arrivino novità. Di certo, a Como ci sarà una Ternana pronta a provare a portare via un risultato utile e, se possibile, anche a provare a puntare alla vittoria. L'impresa sarà difficile, visto il valore dell'avversario. Ma ora è il momento che la Ternana cambi passo e ingrani una marcia superiore. C'è attesa per il ritorno i campo delle Fere anche tra i tifosi. Ieri, alla chiusura della prevendita per il settore ospiti dello stadio di Como, c'erano 110 ternani che si erano muniti di biglietto. Non tantissimi, ma c'è da considerare la distanza e il viaggio da affrontare, così come c'è da considerare il prezzo del tagliando, 25 euro, che ha fatto un po' storcere il naso a più di qualcuno. In attesa di scendere in campo, la Ternana aspetta anche i risultati delle partite della quinta giornata di serie B che si giocano tra l'anticipo di ieri sera e le sfide di oggi pomeriggio. Oltre a quello dei rossoverdi, la giornata di domani offrirà anche altri due posticipi e si concluderà con l'incontro serale di lunedì.