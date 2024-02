Lunedì 19 Febbraio 2024, 08:50

PERUGIA - Batte a domicilio Padova 3 a 0 (parziali 17-25, 21-25, 23-25) e blinda con la matematica certezza la seconda posizione in classifica (e di fatto l’impossibilità di riacciuffare la prima piazza) la Sir Susa Vim Perugia di Angelo Lorenzetti. Ieri nella trasferta valida per il terz’ultimo turno del girone di ritorno, ancora Ropret titolare per dare respiro a Giannelli. Una bella prova quella dello sloveno, che ha orchestrato bene il gioco dei Block Devils usciti vittoriosi dalla Kioene Arena. Match per due set e mezzo saldamente nelle mani dei bianconeri che girano a mille al servizio ed in generale nell’intera fase break contenendo al minimo il numero degli errori diretti. Nel finale del terzo la reazione dei padroni di casa rimette in equilibrio le cose, a decidere due punti del neo entrato Plotnytskyi e l’ace conclusivo di Leon. I numeri confermano che battuta e muro sono i fondamentali vincenti di Perugia che chiude con 12 ace ed 8 muri contro i 4 ace e 3 muri di Padova. Mvp Semeniuk che chiude a quota 13 dimostrandosi implacabile nei palloni importanti. Doppia cifra e best scorer della partita Ben Tara che gioca una gara eccellente e ne mette a terra 19 con 2 ace, il 70% in attacco e 3 muri vincenti. Da sottolineare i 4 muri di Solè (anche 2 ace per il centrale argentino di passaporto italiano) ed i 4 ace a testa per Leon e Russo. La Sir con i tre punti di ieri è salita a quota 47 punti. Vittoria piena anche per Trento contro Modena. Dunque è chiusa pure la partita per il primo posto, distante sempre otto lunghezze a fronte di soli sei punti in palio nelle rimanenti partite. La prossima sfida, il 25, sarà proprio Perugia-Trento. Ininfluente per la classifica finale delle due, ma Perugia guarda con attenzione alla bagarre per il settimo posto in chiave playoff.

Kamil Semeniuk (Sir Susa Vim Perugia): “Non era una partita facile, abbiamo vinto bene senza perdere set, torniamo a casa, ci riposiamo un giorno e ci prepariamo per le ultime due partite di regular season belle da giocare ed importanti in chiave playoff”.

Padova: Falaschi, Gabi 4, Plak 8, Crosato 7, Gardini 9, Porro 7, Zenger (L), Stefani 1, Zoppellari, Desmet. N.E.: Guzzo, Fusaro, Truocchio, Taniguchi (L). All.: Cuttini, vice Trolese.

Perugia: Ropret, Ben Tara 19, Russo 5, Solè 9, Leon 8, Semeniuk 13, Colaci (L), Flavio, Held, Plotnytskyi 2. N.E.: Herrera, Giannelli, Toscani (L), Candellaro. All.: Lorenzetti, vice Giaccardi.

Arbitri: Pietro Alessandro Cavalieri - Mauro Carlo Goitre

NOTE: Padova: 12 b.s., 4 ace,47 % ric. pos., 17% ric. prf., 41% att., 3 muri. Perugia: 15 b.s., 12 ace, 36% ric. pos., 14% ric. prf., 49% att., 8 muri. Durata set: 24’, 33’, 31’.