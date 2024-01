Domenica 21 Gennaio 2024, 08:24

PERUGIA - Tre punti e tanto carattere. La Sir Susa Vim Perugia ha fatto sua la prima trasferta del 2024 battendo con un netto 3 a 0 (parziali 18-25, 17-25, 18-25) la Valsa Group Modena. Attacco, difesa e una buona battuta. Ha fatto tutto bene la Sir nell’anticipo della quarta di ritorno. Seppure con apparizioni flash al servizio, ha ritrovato anche capitan Leon (autore di 1 ace). La Sir ha agganciato al primo posto (37 punti) Trento, che oggi giocherà a Piacenza.

GRANDE AVVIO Due bordate di Juntorena per Modena e Ben Tara per Perugia aprono la battaglia, molto equilibrata nei primi momenti (6-6). La Sir è concreta in copertura e al servizio e trova il primo mini allungo (8-11). Un po’ di nervosismo frena Modena, che comincia a cedere terreno (10-17), favorendo una Perugia più concreta (11-20). Con due muri, la squadra di casa ritrova smalto (17-22), ma l’ace di Plotnytskyi trascina i suoi sull’1-0 (18-25).

RIECCO LEON Al cambio campo reazione modenese con gli ace e le schiacciate di Sapozhkov (5-3). Semeniuk e compagni però reggono l’urto e tornano a ruggire (6-8). Continua a spingere forte Ben Tara (8-14), spina nel fianco per Modena. Sul 14-20 Lorenzetti manda in campo Leon, per tre turni al servizio. Nessun ace per il capitano, ma comunque un segnale importante per la Sir, che nel frattempo ha macinato punti, portandosi sul 2-0 (17-25).

ALTRI TRE PUNTI Terzo set con Perugia ancora pungente in fase di battuta (3-6) con Plotntskyi. Modena è in difficoltà, commette errori (4-8), ma Sapozhkov continua a crederci e Juantorena si sblocca al servizio (10-13). Un rientro che non ferma il treno bianconero: la Sir difende e contrattacca bene con Semeniuk (12-18). Arriva anche un grande muro di Russo (16-21), poi Leon torna al servizio e stavolta trova anche un ace (17-24). La parola fine la mette Held che firma il 18-25 finale.

IL COMMENTO «Sapevamo che questo è un campo difficile, al di là dei momenti che può avere Modena – ha detto ai microfoni Rai il centrale Sir Roberto Russo -. Abbiamo servito bene, esprimendo un livello di gioco alto. Ora turno infrasettimanale (mercoledì 24 alle 20,30 in casa con Taranto) poi focus sulla Coppa Italia». Già, si avvicina un altro obiettivo stagionale. «L’obiettivo è quello di cercare la finale. Dobbiamo arrivare alla Coppa nelle migliori condizioni. Penso che anche lì possiamo fare bene, ma sarà il campo a parlare».

Modena: Bruno, Davyskiba 4, Stankovic, Sapozhkov 15, Juantorena 9, Sanguinetti 6, Gollini (L), Brehme. N.E.: Boninfante, Pinali G., Pinali R., Sighinolfi. All.: Petrella.

Perugia: Giannelli 1, Plotnytskyi 15, Solé 4, Ben Tara 14, Semeniuk 11, Russo 6, Toscani (L), Held 1, Leon 1, Colaci (L). N.E.: Candellaro, Herrera Jaime, Resende Gualberto, Ropret. All.: Lorenzetti.

Arbitri: Puecher, Carcione.

NOTE - durata set: 27', 25', 24'; tot: 76'.