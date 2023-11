Domenica 5 Novembre 2023, 08:46

PERUGIA - Nuova sfida oggi alle 18,30 fra Sir Susa Vim Perugia e Cucine Lube Civitanova. A pochi giorni dal faccia a faccia di Supercoppa a Biella, con i Block Devils vittoriosi in cinque combattutissimi set nella finale che ha assegnati il titolo, le due big tornano in campo, stavolta all’Eurosuole Forum, per la terza di Superlega in diretta Rai Sport. Sarà la battaglia numero 64 fra le due formazioni. I precedenti raccontano di trentadue vittorie della Sir e trentuno affermazioni della Lube Civitanova. Nella regular season appena iniziata i bianconeri, che cercano altri 3 punti per tenere la testa della classifica, viaggiano a punteggio pieno in virtù del 3-0 interno inflitto alla matricola Catania e della prova di forza in tre set nel fortino di Monza. La Lube invece ha riscattato lo 0-3 patito con Monza all’esordio casalingo espugnando la Kioene Arena di Padova con il massimo scarto.

LE FORMAZIONI I bianconeri sono arrivati già ieri a Civitanova. Coach Lorenzetti farà solo questa mattina le ultime scelte, ma è possibile ipotizzare una formazione di partenza con Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Flavio e Solè coppia di centrali, Leon e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero. Dall’altra parte della rete la Cucine Lube di Blengini, che viene come Perugia da una lunga trasferta, potrebbe iniziare la sfida con De Cecco in regia, Lagumdzija opposto, Diamantini e Chinenyeze al centro della rete, Zaytsev e Nikolov in posto quattro e Balaso a guidare la seconda linea. Squadre di partenza al via, tanti ex in campo anche oggi. Nelle file della Sir c’è Davide Candellaro, alla Lube dal 2016 al 2018. Nella formazione marchigiana figurano Luciano De Cecco, alla Sir dal 2014 al 2020, Ivan Zaytsev, alla Sir dal 2016 al 2018, e Simone Anzani, alla Sir nella stagione 2017-2018.

LE IMPRESSIONI È Tim Held, nuovo schiacciatore bianconero, ha parlare della sfida di oggi. «Sicuramente mi aspetto una partita molto combattuta. La Lube è una grande squadra, né loro né noi molleremo di un centimetro quindi sarà un’altra bella sfida e non vediamo l’ora domani di scendere in campo». Sulle fatiche della Supercoppa chiosa così: «La stanchezza? Siamo entrambe nelle stesse condizioni. Non so se sarà una gara sulla falsa riga di quella di mercoledì perché ogni match fa storia a sè, possono succedere tante cose e vanno affrontate sul momento a viso aperto. Mi aspetto, questo sì, una grande battaglia anche domani». Davide Candellaro, altra novità in casa Sir, spiega che «dovremo essere attenti e concentrati, è una partita da giocare e possibilmente vincere. Se poi gli avversari si esprimono meglio se ne prende atto e si torna a spingere in palestra». Per il centrale «il match va visto come una sorta di playoff perché rigiochiamo con la stessa squadra in un breve lasso di tempo. Troveremo un avversario più attento a quei dettagli che hanno condizionato la gara di mercoledì, con la percezione che in questa fase a condizionare le partite siano le giocate individuali più che le alchimie di squadra».