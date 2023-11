Martedì 7 Novembre 2023, 08:45

PERUGIA - L’ottava gara di Superlega più lunga di sempre che, in virtù del risultato, ha interrotto una striscia di successi in regular season durata 33 partite. Tante curiosità statistiche dopo la super sfida della terza di campionato di Superlega andata in scena domenica all’Eurosuole, dove i padroni di casa della Lube Civitanova hanno battuto al termine di una lunga battaglia chiusa al tie break la Sir Susa Vim Perugia. La truppa bianconera, guardando alle sole patite di campionato, vinceva ininterrottamente da quasi 700 giorni. L’ultima battuta d’arresto risale infatti al 2 gennaio 2022 quando fu fatale un tie break con Trento. A distanza di tanto tempo un altro tie break ha fatto scattare il semaforo rosso per Perugia, che ha però venduto cara la pelle contro la Lube a distanza di pochi giorni dal trionfo, sempre al quinto set, in Supercoppa.

I NUMERI Una sfida, l’ultima fra le due big, che è durata 2 ore e 39 minuti: una gara che si piazza all’ottavo posto della classifica delle gare durate più a lungo in SuperLega e Serie A1. Inoltre, con 242 punti giocati, è anche tra le 20 gare dal punteggio complessivo più elevato. C’è di più: il quinto set, durato 30 minuti, è il quarto tie break più lungo della storia della SuperLega e Serie A1. Per chiudere sui dati statistici, c’è anche il secondo set finito 35-33 che è stato il più lungo della giornata di campionato appena archiviata. La Sir, ora terza in classifica con 7 punti, gli stessi di Trento che precede e due in meno di Piacenza che guarda tutti dall’alto, adesso mette nel mirino un’altra eterna rivale, Modena che arriverà al PalaBarton domenica 12 alle ore 18.

I COMMENTI Intanto in casa Sir si traccia un bilancio della maratona con la Lube. «Ci dispiace aver perso, abbiamo comunque lottato e disputato tutto sommato una buona gara, forse con qualche errore di troppo e con un po’ di stanchezza, ma sicuramente giocando una gara molto intensa. Ripeto, spiace per il risultato, ma sono contento per il modo con cui siamo rimasti in campo». Così Max Colaci, libero bianconero. Coach Lorenzetti chiosa così: «Siamo andati a Civitanova a giocarcela, in un palazzetto difficile ed i ragazzi sono stati protagonisti. È chiaro che nella partita, così come nella finale di Supercoppa, ci sono anche delle inesattezze, ma i ragazzi sono stati sempre in partita. È stata una bella gara come lo è stata quella di Biella e sono orgoglioso dei ragazzi».