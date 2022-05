La Nazionale dei poeti in campo ad Amelia: partita e reading per l'acquisto di libri inclusivi

La nazionale italiana di calcio dei poeti scenderà in campo ad Amelia per la partita di beneficenza tra i componenti dell’associazione senza fini di lucro fondata quattro anni fa dal poeta Michele Gentile, e una rappresentativa di calciatori amerini. Appuntamento sabato 28 maggio, alle 17, negli impianti sportivi “Aldo Pagliaricci”.

I fondi raccolti durante la gara saranno interamente destinati all’acquisto di narrativa inclusiva per le scuole di Amelia. L’iniziativa è inserita nell’ambito della Biennale Umbra Letteraria 2022, la rassegna culturale amerina che vedrà i componenti della nazionale italiana poeti donare i propri libri.

Dopo la gara infatti, nei giardini del seminario, in piazza Lojali, a partire dalle 21 e 30, l’appuntamento da non perdere con il reading poetico a cura della Nazionale italiana poeti e il “poeta viandante” Gianluca Celestino Cadeddu. In apertura dell’incontro tutti i calciatori doneranno un libro all’associazione artistico-culturale Forma, che li consegnerà ai giovani delle case famiglia e ai penitenziari minorili.

Sarà l’occasione per conoscere i componenti della Nazionale italiana poeti, un vanto tutto italiano, che porta calcio e poesia nelle periferie, negli ospedali, nelle piazze, nelle scuole, negli istituti penitenziari.