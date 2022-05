Stefano De Majo, premiato a Venezia l'attore e scrittore ternano "per la promozione delle arti e la cultura".

Stefano de Majo premiato alla Biennale di Venezia. Ancora un riconoscimento per l'attore e autore ternano che dopo il premio di "personaggio dell'anno" ricevuto lo scorso 30 aprile a Terni, nella città della laguna ha ricevuto il Premio Internazionale Speciale Biennale di Venezia Menotti Art Festival per la promozione della cultura e delle arti.

«È un premio che mi onora e giunge proprio nella giornata in cui nella mia città natale Terni - ha detto De Majo- si celebrano due importanti eventi cui avrei dovuto partecipare ma che proprio questo riconoscimento mi fa sentire ancor più vivi e presenti. L'intitolazione della scuola media a Marco Collazzoni e la serata conclusiva del Cantamaggio con la sfilata dei carri, due eventi che, per motivi diversi, ho sentito comunque vicini e presenti in questo premio».

Insieme a lui premiati anche il critico e storico dell'arte Enzo Dall'Ara, la curatrice Ekaterina Tchakarova, la giornalista e scrittrice Marta Krevsun e la musicista Emanuela Boccacani.

Durante la serata veneziana, sulla terrazza dell'hotel Ausonia Hungaria è andato in scena lo stesso spettacolo che gli è valso il premio. "Canova, nel marmo vive la carne" che sarà replicato il prossimo 25 giugno nella piazza sottostante Palazzo Canova a Sangemini, dove il grande scultore visse.