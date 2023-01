La genetica dei ternani: ecco la conferenza di «Terni Identitaria» sugli antenati, i Naharki

TERNI Quali sono le origini di Terni? È vero che le prime testimonianze del centro abitato risalgono a tempi lontanissimi? Per riflettere sulle radici della cultura della conca ternana e del territorio, capirne la storia e gli spostamenti di uomini, merci e idee è stato creato l’evento «Le origini di Terni: storia del popolo dei Naharki», una conferenza pensata dall’associazione Terni Identitaria con la collaborazione della Fondazione Fulvio Sbrolli, presso la quale sarà ospitata, nella sede di via Galvani 19, e il Comune di Terni. L’appuntamento è il 28 gennaio, a partire dalle ore 16.30: «I presenti saranno guidati in un viaggio lungo migliaia di anni, con foto e documenti inediti», promettono dall’associazione, annunciando un’esposizione che analizzerà come attraverso i contatti di popoli si sia formato quello degli Umru-Naharki, il primo gruppo socialmente e politicamente strutturato che abitò le terre della valle di Terni. Gli interventi sono a cura di Piergiorgio Bonomi, il referente dell’associazione di riferimento, l’assessore alla Cultura Maurizio Cecconelli e Pierluigi Bonifazi, biologo molecolare con dottorato in Medicina sperimentale, oltre che referente dell’associazione Umru, che discuterà sul tema dell’identità genetica. L’evento è gratuito.