La Generali Ternana Futsal pareggia in trasferta con il Cioli Ariccia per 1 -1

A due settimane dall'inizio del campionato di serie A2 che la vedrà impegnata nella prima giornata il 14 ottobre in casa della History 3 Z Roma, la Generali Futsal Ternana prosegue la sua marcia di avvicinamento al torneo bloccando in amichevole in trasferta con il punteggio di 1 -1 una avversaria di pari categoria. I rossoverdi infatti hanno pareggiato al Pala Kirgour di Ariccia contro il Cioli di mister Rosinha, ambiziosa compagine che si è rinforzata sul mercato con gli innesti di Fred e Redivo, dimostrando di essere vicini alla forma migliore per l'esordio stagionale nelle gare con i tre punti in palio. I ragazzi del mister Federico Pellegrini dopo avere subito nel primo tempo il gol di Papu, nella ripresa hanno ristabilito la parità grazie ad una realizzazione firmata da Lorenzo Corpetti (nella foto).

"La squadra mi è piaciuta molto - ha commentato mister Pellegrini l'esito del test amichevole - perchè contro un rivale di categoria ho visto il piglio giusto ed una grande personalità.

Abbiamo fatto davvero bene e sono contento soprattutto per l'atteggiamento che ho visto in campo in una gara che mi ha dato le risposte che cerco in questa fase della stagione. Mi hanno soddisfatto anche tutti gli adattamenti che abbiamo provato per risolvere i problemi che si erano evidenziati nel primo tempo, nel corso del quale comunque eravamo stati bravi a creare numerose occasioni da gol" ha concluso il tecnico della Generali Ternana.

A. De A.