La fontana dello Zodiaco rischia di tornare una "pattumiera"; Rossi (Terni Civica): «Subito le telecamere»

TERNI La fontana di piazza Tacito, simbolo della città, è da poco tornata a splendere, rimessa a nuovo. Eppure, l’inciviltà di alcune persone non si ferma nemmeno di fronte ai simboli, né alla novità, e i primi casi non hanno tardato a manifestarsi: «Già a distanza di solo qualche mese dalla riapertura, non è troppo difficile trovare nel catino della fontana dello Zodiaco vario materiale di sporcizia, da palloni, cannucce e bicchieri in plastica fino a cartacce e fazzoletti usati» denuncia Michele Rossi, di Terni Civica, dopo la segnalazione avvenuta da parte dei cittadini. Secondo Rossi, l’unica via è procedere al controllo: «Perché non torni nel breve periodo ad essere usata come “pubblica pattumiera”, la fontana merita attenzione continua, periodica e corretta pulizia», sottolinea nella sua interrogazione. «Ritengo necessario, a tal fine, potenziare il sistema di videosorveglianza, peraltro già presente nella piazza, perché si puntino delle telecamere sulla fontana, magari con apposizione di cartelli informativi, allo scopo di individuare gli eventuali trasgressori. Queste prime avvisaglie di inciviltà andrebbero fin da subito contrastate, se necessario anche potenziando l’attività di controllo e sanzionatoria» conclude.

