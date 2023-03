Roma, nel X municipio telecamere e foto trappole contro criminalità e abbandono di rifiuti: ecco il piano

Il X municipio dopo aver presentato il piano per monitorare i ponti e sottopassi di tutto il territorio per migliorare la sicurezza stradale, andando a prevenire fattori di rischio statico, sismico ed idrogeologico, raddoppia, presentando anche il piano integrato per la sicurezza e il decoro che verrà illustrato ai cittadini martedì 21 marzo alle ore 11.30 nell’Aula Massimo di Somma, dal Presidente del municipio Mario Falconi. Nella presentazione verranno elencati i punti facenti parte di una strategia integrata di sorveglianza del territorio, coordinata con istituzioni, forze dell’ordine e polizia locale che si baserà su due elementi cardine: prevenzione e sanzione degli illeciti. Nello specifico il programma prevede che attraverso una cabina di regia si realizzi il monitoraggio del territorio derivante dalle immagini di telecamere e foto trappole tramite l’utilizzo dei più recenti sistemi di riconoscimento per contrastare comportamenti illeciti, abbandono di rifiuti e criminalità.

Nuove tecnologie ma non solo, maggior coordinamento tra enti e forze dell’ordine saranno determinanti per un’azione più efficace e condivisa. Sono molte le amministrazioni locali che in questo periodo stanno munendosi di un piano per la sicurezza volto a tutelare il decoro e l’ambiente sul territorio e aprevenire la microcriminalità. A Roma la Polizia locale di molti municipi sta posizionando le telecamere e foto trappole per prevenire la microcriminalità e per dissuadere i "furbetti” proprio per l’abbandono sconsiderato dei rifiuti soprattutto quelli tossici inquinati e ingombranti, è il caso de La Rustica, Collatina, Alessandrino, Tor Tre Teste, Prenestino - Labicano, Quadraro e Tor Pignattara territori in cui i responsabili sono stati già perseguiti.