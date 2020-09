Perugia, commercianti e residenti puliscono via dei Pellari

Cittadini al lavoro per il decoro urbano. Restyling di via dei Pellari, una delle tante vie che si affacciano in corso Garibaldi, che ieri è stata oggetto di un’operazione di pulitura. «Ci siamo rimboccati le maniche – spiegano Marco Dolciami, Michele Ciucci, Marco Migliacci di Umbrian Concierge e Fabrizio Ciancaleoni de Il Giardino che hanno messo a disposizione del quartiere la corrente e il macchinario - mattina e pomeriggio, per ripulire una delle vie del quartiere». L’iniziativa è stata promossa dalla neonata associazione AssoGaribaldi aps che opera nel quartiere e che ha anche provveduto a ripulirela via dalle erbacce e sistemato i pozzetti dei tombini. Oggi la pulizia si concluderà con l’intervento di disinfezione da parte di Gesenu. © RIPRODUZIONE RISERVATA