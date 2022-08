Montecchio, il Comune affida ai percettori del reddito di cittadinanza la manutenzione del verde e il decoro urbano

Montecchio, il comune attiva la collaborazione per verde pubblico e decoro urbano con i percettori di reddito di cittadinanza. Una metodologia operativa finora rimasta latente, che negli ultimi mesi diversi comuni stanno mettendo in pratica. Qualche mese fa, a afare da apripista sul territorio, era stato il comune di Narni. Oggi, sulla stessa lunghezza d'onda, arriva anche Montecchio. A darne notizia lo stesso sindaco Federico Gori. «Il Comune di Montecchio -ha scritto in una nota- ha aderito al progetto di utilità collettiva predisposto dai servizi sociali dell’ente che prevede l’impiego dei percettori di reddito di cittadinanza. Due percettori, fa sapere il sindaco, hanno già iniziato la collaborazione per la manutenzione del verde e il decoro urbano del paese con il duplice scopo di svolgere attività lavorative e realizzare il piano di inclusione sociale anche a beneficio della collettività. Le persone impiegate sono state individuate tramite apposito percorso dai servizi sociali, i cui uffici stanno proseguendo nella verifica di ulteriori percettori idonei che potranno essere impiegati anche in futuro».