Ternana, il "Nucleo storico 1981" scende in campo per i bambini di Terni con una festa di beneficenza

TERNI A grandi passi si avvicina il Natale ed anche quest’anno per il terzo anno consecutivo il Nucleo Storico 1981 è intento ad organizzare una “serata evento” all’insegna della musica, del divertimento e di tanta solidarietà. L’ evento si svolgerà il 16 dicembre 2023 quest’anno in una location particolarmente suggestiva e di prestigio il Borgo del a Valle Antica.

La storia del gruppo, ormai molto conosciuta in città, è la storia di un amicizia infinita (anche nel ricordo degli amici che non ci sono più Massimo Vicario, Andrea Ciuffa, Gianluca Mandami, Luca Sisalli), che si specchia nei valori fondanti della solidarietà e dell’appartenenza al territorio e che vede nel tifo e nella passione per i colori rossoverdi un modo per promuovere il territorio con ogni mezzo e forma contribuendo a renderlo un po’ più solidale. Il messaggio “simbolico” è lanciato a tutta la città: abbattere le divisioni e promuovere una comunità attraverso i valori dell’amicizia, della solidarietà, della pace e della collaborazione, valori che se messi insieme rendono un territorio migliore e di qualità. L’incasso della serata andrà, tolte le spese, totalmente in beneficenza. Ogni anno il Nucleo ha raccolto sempre più di 10.000 euro grazie ad aziende sponsor dell’evento e grazie alla vendita dei biglietti. Biglietti che anche quest’anno avranno un prezzo di 25 euro per un evento complessivo fatto da una splendida cena in un posto suggestivo e da un dj set indimenticabile. L’intero incasso sarà donato alle varie associazioni, rigorosamente del territorio, che assistono bambini orfani, famiglie con malati in cura in altre sedi, chiese del territorio e a famiglie bisognose . «Per fare più solidarietà possibile - dice il presidente del Nucleo Fabio Narciso- c’è bisogno di tutti per darsi un aiuto concreto ed è possibile prenotare e ritirate il biglietto di partecipazione presso L’enoteca Vino Vino corso Vecchio 201 chiedendo direttamente del titolare Fabrizio Fucile».