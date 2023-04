Martedì 18 Aprile 2023, 08:14

«Succederà presto. E quando succederà, risentiamoci. Sarò felicissimo di fargli i complimenti». E' successo. E come aveva promesso, gli fa i complimenti. Antonio Cardillo vuole essere il primo a congratularsi con Cesar Falletti per l'aver eguagliato proprio il suo numero di gol segnati con la maglia della Ternana. Sono 48 e sanciscono il terzo posto nella storia dei bomber con la maglia delle Fere. Un traguardo grazie al quale l'uruguaiano, con il gol segnato domenica al Pisa e al quale ha esultato con tanto di commozione, aggancia sul gradino più basso del podio proprio Cardillo. Con i primi due della speciale classifica ancora lontanissimi, Giuseppe Ostromann con 118 reti e Massimo Borgobello con 79. Se vogliamo essere pignoli, Cardillo, dei suoi 48 gol, ne ha fatto solo uno su rigore, mentre Falletti ha più volte trasformato anche dal dischetto. «Ma questo non ha importanza - dice l'ex rossoverde dei tempi della prima serie A della Ternana - perché un gol è sempre un gol». E se lo dice un bomber di razza come lui, è sicuramente così. Ed oggi, quel bomber di razza, nato a Scalea e che ora vive a Varese dove gestisce una galleria d'arte contemporanea, saluta con gioa la rete con la quale il fantasista sudamericano lo aggancia, dopo aver superato un altro attaccante di razza passato per la Ternana, Mario Frick. «Sono contentissimo, per questo ragazzo. Lo merita. Adesso gli auguro di segnare ancora tanti altri gol. Sarò felice se, con questi, contribuirà a migliorare la classifica della Ternana». I 48 centri di Falletti sono stati segnati in 7 stagioni, 4 dal 2013 al 2017 e 3 dal 2021 ad oggi. «Più o meno come me - dice Cardillo - visto che anche io feci sette anni a Terni». Anche le presenze dei due, praticamente, si equivalgono: 212 per Falletti, 210 per Cardillo. Dai complimenti al "folletto, a uno sguardo verso il finale di stagione. «Non so - dice Cardillo - se la Ternana riuscirà a centrare i playoff. Mancano poche giornate e ci sono tante squadre vicine tra loro. Ma se ha 3 punti di meno rispetto all'ottavo posto, non è detto che in 5 partite il miracolo non avvenga. E qui, anche eventuali nuovi gol di Falletti potrebbero avere il loro peso». Lui, forse, non sa che l'allenatore Cristiano Lucarelli parla solo di salvezza e chiede di non parlare di playoff. «E' comprensibile. Gli allenatori dicono sempre così. Ma credo che ad oggi la Ternana non rischi nulla». A proposito della situazione, ha seguito anche le vicissitudini del cambio della guida tecnica. «Aurelio Andreazzoli - dice - è un tecnico molto bravo. Peccato che la sua permanenza a Terni sia durata poco. Probabilmente, non si è adattato bene. L'importante, ora, è che con il ritorno di Lucarelli la squadra abbia dato segni di ripresa». Falletti, ok. Ma attenzione, perché è vicino pure un altro attuale rossoverde, Anthony Partililo, con 6 gol meno di Cardillo e Falletti. E lui augura i 48 anche all'attaccante pugliese: «Dovrebbe farne 6 in 5 partite, è vero. Ma... Perché no?».