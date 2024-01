Terni Half Marathon: ecco tutti i big della corsa alla partenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Circa 600 iscritti da 20 paesi di tutto il mondo. Ci sarà almeno un rappresentante per ogni continente alla sesta edizione della Terni Half Marathon in programma domenica 14 gennaio organizzata da #iloverun Athletic Terni con il contributo di Fondazione Carit e Studio di Radiologia Braconi. Tra Mezza Maratona e Metà Mezza sono in arrivo podisti da Kenya, Burundi, Eritrea, Marocco, Grecia, Germania, Svizzera, Egitto, Spagna, Albania, Francia, Filippine, Brasile, Costa d'Avorio, Gran Bretagna, Australia, Gambia, Bielorussia, Russia e ovviamente Italia.Lo start verrà dato alle ore 10 da via Leopardi dove verrà sistemato anche l'arrivo. Nella gara maschile a contendersi la vittoria della Mezza Maratona saranno Onesphore Nzikwinkunda del Burundi che può vantare un personal best sulla distanza di 1h01'48", Jean Marie Niyomukiza del Rwanda (PB di 1h01'45"), l'eritreo Amaniel Freedom (1h03'37") e l'azzurro Gianluca Ferrato (1h05'24"). Tra gli umbri occhio al giovane Thomas Sorci (1h08'20") mentre anche l'italo-marocchino Ismail El Haissoufi (1h08'21") nutre ambizioni di piazzamento. Tra le donne fari puntati sulla kenyana Emily Cheroben, sull'azzurra Alessio Tuccitto e sulle gemelle junior Laura ed Elena Ribigini, già nazionali con Laura campionessa italiana di categoria della Mezza Maratona ed Elena campionessa dei 3000 siepi. A caccia del risultato anche Laura Biagetti e Paola Salvatori, oltre alla portacolori dell'#iloverun Athletic Terni Fabiola Cardarelli. Saranno invece al via della Metà Mezza gli atleti della squadra di casa Jean Marc Diomande, Gianfilippo Grillo e Gloria Guerrini.Il percorso delle due gare si snoda all'interno del centro storico di Terni. La Mezza Maratona, gara Bronze inserita nel Global Calendar di World Athletics, prevede un circuito di circa 10.433 metri da ripetere due volte con rettilineo finale di 231 metri per un totale di 21.097 metri omologati Fidal. Torna per il secondo anno consecutivo la Metà Mezza, apprezzata novità della scorsa edizione. Si tratta di una gara su distanza ibrida non omologata Fidal di 10.660 metri che si svolgerà su un unico giro più rettilineo finale. La manifestazione è aperta agli atleti con disabilità tesserati Fispes. Il percorso si snoderà all'interno del centro storico di Terni e sarà chiuso alle autovetture solo in senso orario, mentre resterà aperto al traffico veicolare in senso contrario alla marcia dei podisti.I pacer saranno gli angeli custodi che aiuteranno i partecipanti a chiudere la gara nel tempo prefissato. Per farsi riconoscere porteranno palloncini gonfiabili colorati attaccati alla t-shirt: Tommaso Cresta e Paolo Saccani 1h24'; Federico Susta e Filippo Buoncompagni 1h30'; Gabriele Passagrilli 1h35'; Tamara Trovato 1h40'; Sandro Folletti 1h45'; Enrico Falchi e Roberto Placidi 1h50'; Riccardo Callaioli e Marco Cacioni 2h. Il Charity Program sarà devoluto all'associazione I Pagliacci.