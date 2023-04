Il progetto «Acqua Amica 2023» arriva alla cascata per istruire sull'uso dell'acqua più di mille studenti

TERNI L’acqua è uno dei beni più preziosi che possediamo, e l’uso che se ne fai uno dei temi principali su cui riflettere quando si parla di cambiamento climatico. A Terni c’è un progetto nato per divulgare l’importanza dell’acqua, «Acqua Amica 2023», patrocinato dal Servizio Idrico Integrato. Il tutto, quest’anno, in una location d’eccellenza, simbolo di questa risorsa fondamentale nel territorio: la cascata delle Marmore, e, in particolare, Hydra, il museo multimediale della cascata. Il progetto è rivolto principalmente agli studenti, che tramite le scuole saranno circa un migliaio, provenienti dalle classi 4 e 5 delle scuole primarie e delle 1, 2 e 3 delle scuole secondarie di primo grado di tutta la provincia: «Acqua Amica sarà un’iniziativa fissa nella programmazione degli eventi Sii. Ogni anno cambierà formula per dare spazio al territorio ed alle sue potenzialità, ma la platea sarà sempre la stessa, i ragazzi delle scuole della provincia di Terni» dichiara il presidente della Sii Carlo Orsini; «così come il fine: sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza dell’acqua e fargli conoscere il mondo legato ad essa».



All’interno del museo, inoltre, sarà posta un’installazione multimediale che permette di esplorare virtualmente il territorio e capire il funzionamento della rete idrica: «L’opera simboleggia l’importanza della tecnologia non solo per raccontare l’acqua, ma anche per garantire una gestione industriale del servizio» spiega l’amministratrice delegata Tiziana Buonfiglio. «Tutto ciò ci riempie di soddisfazione e ci proietta verso nuovi orizzonti futuri, importanti per la società e per il territorio in cui opera» conclude.