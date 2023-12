Domenica 17 Dicembre 2023, 08:17

Liri potrebbe finire nel catalogo Ravensburger del prossimo anno. È un'ipotesi, non è un dato certo, meglio essere chiari, bisognerà far collimare autorizzazioni da parte dei vari Enti e analisi di mercato da parte dei responsabili marketing dell'azienda perché il possibile lancio nel panorama internazionale possa avvenire. La cascata del

Nei giorni scorsi avevamo raccontato l'idea del commerciante Luigi D'Arpino che aveva realizzato diversi puzzle della Cascata del Liri attraverso la società tedesca leader nel settore appunto la Ravensburger. L'articolo pubblicato sulle pagine del nostro quotidiano il 13 dicembre scorso del puzzle della Cascata ha avuto una risonanza mediatica imprevista. Ordini di acquisto nel negozio arrivati da ogni parte d'Italia, anche da Irlanda ed Inghilterra, da ciociari che risiedono all'estero da anni.

«Non mi sarei mai aspettato un successo del genere commenta Luigi D'Arpino il commerciante di Castelliri che esercita però nella città isolana è stato un continuo, il telefono non ha smesso di squillare, così come i messaggi che sono arrivati. Avrei dovuto essere fornito almeno di un centinaio di scatole per accontentare la domanda, ma al momento sono esaurite e sono in ordine. La mia è una piccola tiratura, dettata dal cuore».La ditta tedesca è un marchio importante per avere una produzione cosa bisogna fare? «Ho affrontato la questione recandomi personalmente a Milano nella sede della Ravesburger continua D'Arpino e per far si che venga inserita nel catalogo bisogna che il Comune di Isola del Liri e gli Enti che gestiscono il fiume autorizzino la pubblicazione dell'immagine della cascata, poi, è ovvio, che ci sarà uno studio commerciale. Al momento promuovo il territorio con queste scatole, è un'esigenza che mi chiedono molti amministratori per regalare a chi viene a farci visita degli scorci importanti delle nostre cittadine. Quale miglior modo facendolo seduti ad un tavolo con le tesserine da montare».Il matrimonio con la Ravensburger per il sindaco della città delle Cascate Massimiliano Quadrini è l' agognato coronamento agli sforzi sostenuti in questi anni per la valorizzazione del territorio attraverso il turismo.«E' stata una piacevole scoperta quella dell'articolo del puzzle sulla cascata esordisce così il sindaco di Isola del Liri e molti hanno chiamato in comune per sapere dove potevano acquistarlo. Ho parlato con Luigi D'Arpino al telefono, mi ha spiegato che per avere una produzione da catalogo c'è bisogno dell'autorizzazione da parte del Comune e credo che non ci siano problemi a riguardo. Siamo interessati come Amministrazione a portare avanti questo progetto che amplifica, attraverso un marchio importante nel settore dei puzzle come la Ravensburger, il bene più prezioso della città come la Cascata Grande del Liri. Finire nel catalogo dell'azienda con una scatola di puzzle che raffiguri la Cascata Grande potrebbe significare che da Nord a Sud , ovunque in Italia e in Europa l'immagine verrà pubblicizzata, un'occasione che non possiamo assolutamente farci sfuggire. Il vostro articolo ha riscosso un successo enorme, siamo stati sommersi da telefonate in Comune e questo ci fa capire che probabilmente la strada che stiamo percorrendo sulla promozione della nostra Isola del Liri è quella giusta. Luigi D'Arpino è un imprenditore che crede nelle potenzialità di Isola del Liri tanto da investire il suo denaro sul nostro brand per eccellenza. Pronto a recarmi a Milano con D'Arpino dopo le feste per garantire il nostro patrocinio e il necessario supporto perché questo progetto possa realizzarsi. Non dimentichiamoci che siamo stati inseriti nel "Borgo dei Borghi" e che l'anno prossimo parteciperemo a questo progetto».Gianpiero Pizzuti© RIPRODUZIONE RISERVATA