"Terni outdoor fest": il festival c'è, il programma no

TERNI – Terni outdoor fest: la manifestazione c’è, il programma no. A due giorni dal via nessuno sa cosa si potrà fare alla Cascata delle Marmore dal 12 al 15 ottobre. Perché l’evento è in calendario ma le iniziative mancano. Nemmeno negli uffici comunali si sa niente: «Il programma? Ci deve ancora arrivare». Manco a dire è una questione di mancanza di fondi, perché quelli, quasi 40mila euro (39.500 per l’esattezza) sono stati messi a disposizione dalla Regione Umbria da tempo e le date sono state scelte dall’assessora al Turismo del Comune di Terni, Michela Bordoni. Che punta – almeno così dichiara – sul turismo sostenibile.

E “Terni outdoor fest” è pensato proprio per rilanciare il turismo lento e consapevole.

L’obiettivo, per intenderci è promuovere lo sport all’aria aperta e di sostenere lo sviluppo di prodotti turistici sul territorio. Mirino sul turismo sportivo, enogastronomico e delle “esperienze”. Palco naturale della manifestazione, la Cascata, dove si potrà praticare rafting, trekking, downhill, speleologia, ciclismo, e da dove si potrà partire alla volta di Piediluco, dei borghi della Valnerina, delle Gole del Nera. Ecco, il fine, sempre e comunque, è promuovere il territorio e le specialità di cui è espressione. Ad oggi, 10 ottobre, il festival che debutta il 12, si prennuncia soprattutto "a sorpresa".