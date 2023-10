Domenica 15 Ottobre 2023, 08:29

LA STORIA

Gianni Nannini corre con il Terni Triathlon. La prima gara è andata in scena a Barcellona con la cantante che ha indossato i colori della società sportiva di Terni. Un legame che nasce grazie all'amicizia maturata negli anni con il presidente della Fitri Riccardo Giubilei, tra i fondatori del Terni Triathlon. Ora cresce l'attesa per l'arrivo di Gianni Nannini a Terni in occasione di un evento sportivo che sta organizzando il Terni Triathlon .Prima la Cascata delle Marmore, ora il Drago. La cantante Gianna Nannini sempre più legati ai simboli di Terni. Un attaccamento che dalla musica passa ora allo sport. Se nel 2015 la cantante toscana aveva scelto la Cascata delle Marmore come location ideale per girare il videoclip del singolo Tears, secondo singolo dell'album History, adesso la scelta che la lega a Terni riguarda il triathlon. E in particolare il Terni Triathlon che da del drago il suo simbolo identificativo con tanto di immagine bella in vista in tutte le divise. A cominciare dalla canottiera che ha indossato Gianna Nannini in occasione della gara di Barcellona. «In bocca al drago e alla nostra super Gianna che oggi sarà impegnata nel Triathlon super sprint di Barcellona!Forza Gianna, divertiti e fai volare il drago!», il messaggio che alla vigilia della competizione in Spagna ha svelato l'impegno della famosa rocker italiana con il Terni Triathlon.Soddisfatto il presidente nazionale della Fitri (Federazione italiana triathlon), il ternano Riccardo Giubilei, tra i fondatori della società Terni Triathlon. Non solo per il dato sportivo, ma ovviamente per quello che riguarda l'effetto promozione per il triathlon e per il territorio di Terni, considerando che si parla di una star internazionale. «La prima volta che ho conosciuto Gianna Nannini - ricorda il presidente Giubilei - è stato a Ibiza quattro anni fa, in occasione del campionato Europeo. Poi un giorno mi ha chiamato e ho impiegato qualche secondo a realizzare chi Gianna fosse al telefono, mentre mi stavo allenando lungo la Valnerina. In quell'occasione - conclude il presidente della Fitri - è maturato l'idea dell'iscrizione. A lei piace lo sport e la nostra mise con il drago. Davvero una bella persona che si è subito sentita partecipe rispetto allo spirito di questa disciplina». In attesa del prossimo appuntamento sportivo, il presidente del Terni Triathlon, Fabrizio Castellani, sta pensando di organizzare un evento per portare in città Gianna Nannini, ovviamente nell'ambito sportivo per questo si sta valutando la possibilità di un allenamento, che certo assumerà una portata decisamente diversa rispetto al solito appuntamento settimanale. Si tratterebbe di un ritorno di Nannini in Valnerina, dove di solito si allenano i triatleti all'ombra della Cascata delle Marmore.