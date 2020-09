Il presidente della Ternana Bandecchi: «Si aprano anche in serie C gli stadi per mille persone»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - Si aprano gliperanche per lae non solo per la serie A. E se così non dovesse essere, qualcuno dovrà dare una spiegazione precisa. E' il pensiero di, presidente dellae leader dell'università telematica Niccolò Cusano. Proprio sul canale televisivo della stessa università, nella trasmissione L'imprenditore e gli altri da lui stesso condotta, ha lanciato questo messaggio al mondo del calcio ma in particolare al ministro per lo sport Vincenzo Spadafora. Il riferimento è alla riapertura degli stadi per un numero di spettatori fino a mille. Bandecchi vuole che la cosa venga applicata anche agli stadi della serie C, categoria nella quale la Ternana milita. "Sarebbe un errore - afferma - se soltanto la Serie A potrà avere mille spettatori allo stadio”. Secondo il presidente dei rossoverdi, infatti, iin vigore in Lega Pro possono garantire esattamente ciò che garantiscono quelli in vigore in serie A e in serie B. "All'interno degli stadi di serie A - spiega - sono identici a quelli di Serie B e Serie C. Abbiamo lo stesso regolamento. Non c’è solo la Serie A in Italia. Le tre categorie professionistiche sono vasi comunicanti. Dovremmo avere massimo rispetto di tutti e per il pubblico di tutti. Penso che questa iniziativa riguardi al momento solo la Serie A perché è l’unico campionato che è partito, ma ritengo e spero che sarà fatto lo stesso anche in Serie B e C. Se poi non dovesse essere così, ci sarà una spiegazione precisa che qualcuno ci darà".