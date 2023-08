Il mercato di Terni riempie la Passeggiata ma gli incassi «non sono da Campo de’ fiori»

TERNI – Il terzo mercoledì alla Passeggiata è stato il peggiore di tutti per i 106 ambulanti. Anche i banchi di frutta e verdura hanno registrato un calo. «Per forza – spiega Mauro Fortini, Fiva Confcommercio – stando dentro ad un parco diventa difficile caricare le auto con le cassette di pesche. Qui ci vengono i residenti di zona, non le famiglie che solitamente facevano scorta per tutta la settimana, perché è scomodo. La nostra clientela sta cambiando rapidamente». Eppure non si passa. Quei quattrocento metri fitti di banchi sono anche fitti di persone che passeggiano. Tra queste c’è Tiziana Tedeschi, commerciante storica di Corso Vecchio e assessore al Commercio della giunta Di Girolamo: «Ho sempre comprato i fiori al mercato, una di quelle buone abitudini che non voglio perdere perché il mercato settimanale è un evento commerciale importante per la città».

Un pensiero condiviso da Erika Camuzzi, che però lamenta troppe difficoltà: «Stiamo stretti.

Tra un banco e l’atro ci sono 50 centimetri. Troppo poco. Lo scorso mercoledì ci era stato consentito di salire sui marciapiedi. Ora non più. Ci misurano gli ingombri e rischiamo di essere sanzionati per un nonnulla. O le vendite riprendono o noi saremo costretti a guardare ai mercati di altre città. La passeggiata è bellissima, ma non è Campo de’ fiori».