Domenica 27 Agosto 2023, 08:47

PERUGIA - Il Chico Mendez da parco cittadino a covo per il bottino. È all'interno dell'area verde, infatti, che la polizia ha ritrovato refurtiva nascosta da chissà chi insieme addirittura a una bicicletta elettrica rubata a un turista.

Il proprietario, un cittadino olandese in vacanza, ha denunciato il furto del mezzo lo scorso 17 agosto, raccontando agli agenti della questura come ignoti avessero forzato il lucchetto con il quale aveva assicurato la bici al camper – parcheggiato in zona Cortonese - e l'avessero poi portata via dandosi alla fuga. I poliziotti hanno quindi effettuato una verifica delle immagini dei sistemi di videosorveglianza dell'area e venerdì mattina, durante un servizio di pattugliamento all’interno del Chico Mendez, hanno trovato lì la bicicletta, insieme con altro materiale, verosimilmente provento di furto. Riconosciuto il mezzo, i poliziotti hanno contattato il turista, ancora in città, e gliel'hanno restituito. Proseguono comunque le indagini della polizia per trovare i ladri di biciclette.