Idrossido di magnesio sversato in carreggiata, disagi al traffico sulla A1. Incidente vicino al casello di Orte

Viabilità fortemente rallentata sulla Autostrada del Sole, in direzione Roma, poco dopo il casello di Orte dalle 9 di mercoledì 4 maggio a causa di un incidente che ha visto coinvolti un autoarticolato e una autovettura.

Nell'incidente, le cui cause sono in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Orvieto, l'autovettura si è ribaltata su un fianco e il tir nell'impatto ha perso parte del proprio carico, costituito da idrossido di magnesio che si è sversato sulla carreggiata interessando anche la direttrice nord.

La presenza della sostanza, irritante, sparsa sull'asfalto ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco e del personale di Autostrade per l'Italia.

L'uomo a bordo della vettura che si è ribaltata, secondo quanto si è appreso, avrebbe riportato nell'incidente solo lievi feriti ma è stato lo stesso trasportato dal 118 presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Belcolle a Viterbo.

Al momento è in corso la gestione dell'evento, con traffico rallentato in entrambi i sensi di marcia e l'ausilio di più equipaggi della Stradale. Autostrade per l'Italia segnala coda di 7 chilometri tra Attigliano e Magliano Sabina e consiglia provenendo da Firenze, di uscire a Attigliano. Traffico riaperto però in entrambe le carreggiate (aggiornamento delle 10:00).