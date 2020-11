I dipendenti della Treofan si sono costituiti in Assemblea Permanente

Vogliono mantenere la “loro” vertenza sempre all’attenzione delle istituzioni. E per questo i lavoratori della Treofan si sono costituiti in assemblea permanente davanti alla Portineria automezzi. A loro è arrivato il pieno sostengo delle segreterie provinciali dei sindacati che sostengono appieno la vertenza. La loro è una mossa che vuole spingere la multinazionale indiana Jindal a recedere dalle posizioni di drastica chiusura dichiarate ieri al tavolo del Mise, la cui sottosegretaria, Todde, ha respinto la richiesta di smobilitazione delle attività italiane a soli due anni di presa in carico delle attività industriali di quello che sembrava essere un gioiello industriale di grande valore. Si aspetta comunque una parola importante da parte del Governo, l’unico che può far recedere la Jindal da una posizione così intransigente da essere considerata addirittura provocatoria o magari che possa trovare un altro produttore di film polipropilenico da poter associare alla fabbrica di Terni. Ma le decisioni sono richieste in tempi rapidi per eviatare che i macchinari si deteriorino.

APPROFONDIMENTI ECONOMIA La Treofan Terni chiude. Formalizzata la posizione della... LA VERTENZA Treofan Terni, l'assemblea in un clima di tensione poi incontro...

© RIPRODUZIONE RISERVATA