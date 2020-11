Treofan Terni, l'assemblea in un clima di tensione poi incontro col Mise

L’assemblea di stamattina, 5 novembre che si è svolta davanti allo stabilimento della Treofan, è stata partecipata da lavoratori ma anche dal sindaco Leonardo latini e da consiglieri comunale, regionali ed anche da parlamentari. È stato un rituale purtroppo già visto nei casi di chiusura all’interno dello spettrale Polo Chimico di Terni. La riunione non ha dato spazio alle istituzioni di dire la loro ma è sembrato una chiamata all’impegno nel caso che la riunione che si terrà in videoconferenza col Mise non dia le sperate risposte. A dire la verità non è che vi siano speranze perchè la Treofan al momento ha disdetto l’energia elettrica e tutte le altre utenze. La speranza è quella di una presa di posizione forte del Ministero dell’Industria e dello Sviluppo Economico in modo da escludere la multinazionale proprietaria, l’indiana Jindal, da ogni provvidenza statale o regionale che aveva attivato nel momento del suo subingresso nello stabilimento ternano, che aveva acquisito dal Gruppo De Benedetti solo due anni fa in un clima di incertezza che si è pienamente dimostrato reale.

