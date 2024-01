Martedì 30 Gennaio 2024, 08:36

GUBBIO - Dai banchi di scuola al campo per conoscere da vicino realtà importanti del Paese, come nello sport lo è il modello Sassuolo, il club emiliano che da undici anni consecutivi milita in Serie A. Il polo liceale Giuseppe Mazzatinti si prepara per un’altra esperienza speciale riservata agli studenti dell’indirizzo Scientifico Sportivo, che il prossimo 28 febbraio saranno ospiti del Sassuolo calcio al Mapei Stadium-Città del Tricolore, a Reggio Emilia, per la partita degli emiliani con il Napoli, recupero della scorsa giornata di campionato rinviata per l’impegno in Supercoppa della squadra di Mazzarri.

I giovani del Mazzatinti saranno accolti nel primo pomeriggio dal dottor Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del club neroverde. È prevista per loro una visita dell’impianto sportivo di proprietà del Gruppo Mapei e fatto oggetto recentemente di importanti lavori con cospicui investimenti, con la possibilità di guardare da vicino il campo di gioco e gli spogliatoi, la sala stampa e la tribuna.

La piena disponibilità della dirigenza permetterà agli studenti, dal primo al quinto anno dell’indirizzo, di seguire alle ore 18 la partita Sassuolo-Napoli in uno spazio riservato del settore tribuna est.

«Si tratta di una grande opportunità - spiega la dirigente scolastica Maria Marinangeli - per far conoscere un’eccellenza dello sport italiano che da undici anni milita nel campionato di Serie A grazie a un’organizzazione societaria all’avanguardia. Il Gruppo Mapei ha reso un gioiello il primo stadio privato in Italia, realizzato nel 1995 e portato nel tempo a ospitare le competizioni internazionali, comprese le gare della Nazionale, con la capienza dei 21.525 posti».

Nei suoi dieci anni dall'istituzione, l'indirizzo Scientifico Sportivo è riuscito a porsi come un'opportunità molto valida nel panorama formativo eugubino aggiugendosi agli indirizzi Classico, Scienze Umane, Scientifico e Artistico che hanno fatto del Mazzatinti l'istituto con il maggior numero di studenti (circa 1.100) da quando tredici anni fa l'attuale dirigente scolastico Maria Marinangeli ne trovò circa 650. La crescita del Mazzatinti è passata anche attraverso lo Scientifico Sportivo che ha fatto esperienze di rilievo incontrando campioni dello sport e firme del giornalismo nazionale.