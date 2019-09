Gubbio, fuori strada con l'auto è gravissimo

GUBBIO - Un gravissimo incidente stradale è avvenuto la scorsa notte intorno all'1 a Gubbio in località Villa Castelli. Un giovane di 21 anni è rimasto gravemente ferito dopo la fuoriuscita della sua auto dal manto stradale. trasportato a Perugia con un'ambulanza del 118, la giovane è stato riscontrato un politrauma. Il trasferimento è avvenuto in codice rosso e dopo gli accertamenti effettuati dai sanitari il ragazzo è stato trasferito in rianimazione. La prognosi è riservata. © RIPRODUZIONE RISERVATA