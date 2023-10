Mercoledì 11 Ottobre 2023, 06:45

PERUGIA - Prezzi ridotti per i biglietti del big match di domenica al Curi contro la Torres. Come comunicato nel sito ufficiale, la società metterà in vendita i tagliandi per la gara in programma alle 14. La Curva Nord sarà chiusa per squalifica e gli abbonati del settore non potranno accedere allo stadio o acquistare il singolo biglietto. Pertanto in via straordinaria, la società comunica i nuovi prezzi applicati agli altri due settori solo per questa partita: poltroncina 29 euro (intero) – 24 euro (ridotto) (più un euro di prevendita); tribuna laterale 19 euro (intero) – 14 euro (ridotto) più un euro di prevendita).

Orari biglietteria (presentarsi muniti di carta d’identità, no tessera sanitaria): venerdì 13 e sabato 14 ottobre dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 16 alle 19 domenica 15 ottobre (giorno gara) dalle 10 alle 12 (orario di chiusura tassativo ma è sempre possibile dopo questo orario acquistare online e nelle ricevitorie). Settore ospiti: curva sud e settori ordinari. La vendita terminerà sabato 14 ottobre alle 19. Il costo del biglietto è di 14 euro (più un euro di prevendita). La capienza della Tribuna è stata ridotta a 3500 spettatori.

Sul piano tecnico, è indubbio che il Grifo visto in terra marchigiana sia ancora affamato. Sbrigata la pratica Fermana, Francesco Baldini è già proiettato sul match di domenica prossima contro la Torres. «Ci teniamo a fare bene con la formazione sarda, l’importante è non perdere lo spirito visto a Fermo dato che è evidente che i ragazzi quando giocano si divertono e questo sarà fondamentale domenica prossima contro un avversario temibile», riconosce l’allenatore del Grifo.

Buoni propositi a parte, con la formazione sarda bisognerà inevitabilmente alzare l’asticella, ogni riferimento alla fase difensiva è puramente voluto. «La squadra è cresciuta nella fase passiva e questo è fuori di dubbio, prendiamo meno ripartenze, dopo la gara con il Pescara abbiamo lavorato sotto questo aspetto e la crescita è stata evidente ma con la Torres bisognerà fare attenzione quando la palla l’avremo noi».

Inevitabile un approfondimento sul tema. «Mi piace quando la squadra palleggia impedendo all’avversario di giocare ma questo non deve significare una perdita di tempo o un esercizio stilistico fine a se stesso - precisa Francesco Baldini - il palleggio deve portarci alla finalizzazione e anche a chiudere le partite, sotto questo punto di vista dobbiamo ancora crescere ma arriviamo al match contro la prima della classe nel miglior modo possibile».

Countdown iniziato quindi con ancora una serie di nodi da sciogliere a partire dal modulo. Non è da escludere un ritorno al 4-3-3. Più probabile la prima ipotesi che la seconda senza dimenticare che andranno considerate anche le caratteristiche tecniche della Torres.

E arrivano brutte notizie per Cristian Dell’Orco che ha rimediato una lesione del menisco mediale destro e oggi verrà sottoposto a intervento chirurgico in artroscopia. Mezzoni che ha ricevuto un colpo nel match di Fermo dovrebbe recuperare per domenica così come Cudrig, rimasto a Perugia precauzionalmente. La società intanto ha fatto ricorso contro la squalifica di Adamonis per tre giornate. Entro domani la risposta.