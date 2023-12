Narni, via la gru dal centro storico. Via Flaminia chiusa al traffico per tre giorni

NARNI Via la gru dal centro storico, Flaminia chiusa al traffico per tre giorni. Ad essere interessato dal cantiere il tratto compreso fra via Roma e piazza Garibaldi che dalle 7 di lunedì 11 dicembre fino alle 18 di mercoledì 13 dicembre sarà interdetto al transito delle auto e, nei momenti più delicati, anche dei pedoni.

Un provvedimento emesso da Anas, reso necessario per consentire lo smontaggio della gru installata circa un anno fa per effettuare dei lavori di ristrutturazione su una palazzina privata, quella che in passato ha ospitato un'autoscuola e la sede dell'Avis.

​Una vera e propria rivoluzione che riguarderà autolinee urbane ed extraurbane, autoveicoli e scuole, e una notizia ferale per i commercianti e le centinaia di pendolari e famiglie che quotidianamente transitano da quelle parti.

Per agevolare gli spostamenti e la circolazione delle auto, per tutto il periodo del cantiere sarà sospesa la chiusura del varco Ztl.

Cambiamenti anche per quanto riguarda le corse degli autobus.

La linea 1, proveniente da Narni Scalo, fermerà al parcheggio del Suffragio; istituito un servizio navetta che collegherà il tratto piazza Garibaldi – Testaccio - Madonna Scoperta (in entrambi i sensi) agli orari già programmati per la linea 1; tutte le corse extraurbane in transito per Testaccio saranno deviate per il bivio di Berardozzo – Tre Ponti – bivio Taizzano; i viaggiatori interessati alla combinazione dei servizi dovranno trasferirsi a piedi nel tratto parcheggio del Suffragio – piazza Garibaldi; la corsa da Testaccio delle 5 è anticipata alle 4,45 e transita per il bivio di Taizzano; le corse delle 6,20 dalla zona della piscina di Otricoli, 6,20 dal bivio di Santa Lucia, 6,55 dal bivio di Santa Lucia e alle 7 da Piloni, anticipano la partenza di 15 minuti per rispettare gli orari di arrivo a Narni.

Ultimo ma non ultimo, il trasporto scolastico. Per agevolare il quale, le lezioni subiranno leggere variazioni di orario in accordo con la direzione scolastica di Narni e le famiglie.

Per ulteriori informazioni si può contattare il numero 0744 747252 oppure 329 2506768.