Montecastrilli, arriva la fibra ottica. Cantiere sulla provinciale 37 per la posa dei cavi

MONTECASTRILLI Via al cantiere per la posa dei cavi per la fibra ottica. Dal 9 ottobre al 9 novembre sulla strada provinciale 37 Montecastrilli - Avigliano - Melezzole si viaggia a senso unico alternato.

Il lavori riguerdanno il tratto subito fuori dall'abitato di Castel dell'Aquila, e precisamente dal chilometro 9+682 al chilometro 10+549 dalle 8,00 alle 16,00. La viabilità sul cantiere sarà regolata da semaforo a senso unico alternato.

Il provvedimento è stato emesso dalla provincia di Terni su richiesta della ditta che svolgerà lavori.