Amelia, in arrivo tre milioni di euro per completare la variante alla 205 Amerina

AMELIA La regione Umbria ha finanziato con 3 milioni di euro il completamento della variante alla strada 205 Amerina.

L'opera, avrà lo scopo di potenziare la viabilità locale e fare da raccordo con il futuro nuovo ospedale Narni-Amelia.

Il finanziamento coprirà i costi rimanenti che riguardano circa il 20-30 per cento della lunghezza totale calcolata in 1 chilometro e 700 metri, di cui una parte ancora da realizzare.



Fra i lavori da eseguire il ripristino dello stato dei luoghi ai fini della cantierabilità, la realizzazione del tratto che va dalla rotatoria del cimitero all'innesto sulla statale 205, alcune opere di recupero, consolidamento e fondazione stradale, la sistemazione del ritrovamento archeologico, la bitumatura e le opere di sicurezza.



«Un sentito ringraziamento - dicono la sindaca Laura Pernazza e il vice Avio Proietti Scorsoni - alla regione e all’assessore regionale alle infrastrutture Enrico Melasecche per l’impegno su una strada importante e che serve anche a dare ulteriore spinta allo sviluppo del territorio. La strada permetterà inoltre ai futuri utenti del nuovo ospedale provenienti da Orte, Lugnano in Teverina, Giove, Porchiano e da alcune zone di Amelia di evitare l'attraversamento della città».

Un progetto, quello della variante, di cui si era iniziato a parlare nel 2003, che avrebbe dovuto rivoluzionare il traffico ad Amelia e per il quale, nel 2004, la Regione stanziò risorse per 6 milioni di euro.

Il Comune redige il progetto nel 2006.

Nel 2007 si lavora a una variante che però non viene accolta da regione e provincia e si ritorna al progetto originario. A ottobre 2008 viene approvato il progetto definitivo.

Il progetto prevede la realizzazione di un tratto stradale (l’estensione complessiva è di 1.700 metri, di cui 300 ancora da costruire) che dalle ex Officine Cerasi si collega con la rotatoria delle Nazioni sulla strada provinciale 31 Ortana per decongestionare il traffico su piazza XXI Settembre.

Il cantiere viene aperto nel 2009, per un importo pari a 3.586.830,28 euro.

La data prevista per la chiusura è il 14 marzo 2011, ma a giugno 2011 si approva una variante per ulteriori 168 mila euro che determina un nuovo calendario di fine lavori, fissato al 30 novembre 2012.

Il 9 ottobre 2012 però, vengono rinvenuti reperti archeologici nella costruenda rotatoria vicina alle ex Officine Cerasi che determinano una nuova sospensione dei lavori, mentre a dicembre 2012 in corrispondenza del cimitero si verifica una frana.

Dal 2012, cantiere interrotto. Inizia il contenzioso con il raggruppamento temporaneo d’impresa per le innumerevoli inadempienze e gravi irregolarità.

Il tribunale di Terni a gennaio 2016 dichiara il fallimento della Tomassoni srl, e nello stesso mese, il comune risolve il contratto.

A gennaio 2017 sono state avviate le operazioni per il collaudo statico delle opere, propedeutiche alla successiva ripresa dei lavori.

Oggi la notizia dei nuovi fondi che potrebbero consentire di ultimare l'opera.