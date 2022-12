Funk Off, mostre, degustazioni, concerti. Gli eventi collaterali di Umbria Jazz Winter #29

Dopo due anni di assenza, a Umbria Jazz Winter tornano i travolgenti Funk Off ad animare le vie e le piazze del centro storico di Orvieto. Nel pomeriggio di mercoledì 28 dicembre il via alla prima delle dieci coinvolgenti street parade che la amatissima marching band ha in programma, insieme a due novità assolute in questa edizione numero 29 di Ujw. Nella mattina del 29, i Funk Off faranno infatti un passaggio anche all’interno della Casa di Reclusione di via Roma mentre la notte del 31 dicembre l’atteso brindisi in piazza Duomo sarà accompagnato dal loro travolgente sound direttamente dal Sagrato della Cattedrale per salutare l’arrivo del nuovo anno.

Passato, presente e futuro si incontrano invece al Palazzo dei Sette: da ieri e fino al 1° gennaio, musica, arte, storia, degustazioni e un tuffo nel Metaverso animeranno il calendario delle iniziative collaterali al festival in programma presso l’atrio del palazzo e coordinate dall’assessorato alla Cultura e al Turismo del comune di Orvieto.

Si intitola “We are in Time” la mostra di pitture a tema jazz proposta da Massimo Chioccia e Olga Tsarkova alla quale è collegata la proiezione dei video delle edizioni storiche di Umbria Jazz Winter provenienti dalla ricca collezione di Diego Torroni. Venerdì, dalle 15 alle 19, si terrà invece “Taste Session”, la degustazione gratuita del partenariato promosso dal comune di Orvieto - “Progetto O.r.v.i.e.t.a.n.o” - con una selezione delle migliori produzioni agroalimentari del territorio tra cui olio, formaggi, legumi, zafferano, miele e vino. Alle 15:30, sempre dal Palazzo dei Sette, partirà invece il tour di trekking urbano “I Luoghi della Musica” realizzato in collaborazione con la Uisp Medio Tevere.

All’interno dell’atrio, sarà attivato anche “Spazio Re-Design”, uno sportello fisico e virtuale che offrirà momenti di informazione/animazione/consulenza, per quello che riguarda le opportunità che il territorio presenta in materia di attività, turismo ed eventi. Sempre venerdì, dalle 15 alle 19, cittadini e turisti avranno l’occasione di provare la demo dell’app “Orvieto nel Metaverso”, il progetto voluto dall’assessorato al Turismo realizzato con la collaborazione di Engineering Informatica che è stato presentato in anteprima lo scorso ottobre al Ttg di Rimini e successivamente anche all’annuale assemblea nazionale dell’Anci e al Binario F, lo spazio di Meta alla stazione Termini di Roma.

E per poter meglio vivere appieno l'atmosfera del grande jazz, BusItalia ha rafforzato i trasporti pubblici con un servizio navetta speciale nella notte di San Silvestro 31 dicembre / 1° gennaio per i collegamenti tra il centro storico, la stazione ferroviaria, e i quartieri a valle della Rupe; inoltre scale mobili e ascensori saranno in funzione fino alle 02:00 e nella notte di capodanno lo saranno h24, con chiusura degli impianti alle 02:00 del 2 gennaio.