Foligno, tutti pazzi per il cinema. Super casting per “Nati 2 volte”. I primi aspiranti attori in fila già prima delle 8

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Sale la febbre da cinema. Lunedì a Foligno inizieranno le riprese del film “Nati 2 Volte” diretto dal regista Pierluigi Di Lalli con, tra glia altri, attori del calibro di Fabio Troiano, Euridice Axen e Marco Paletti. Sabato, negli spazi di Winner, c'è stato il Castiglione per le comparse. L' inizio era fissato per le 10, ma i primi aspiranti attori erano sul posto ben prima delle 8. L'attività s'è protratta fino alle 20. Lunedì prenderanno il via, e dureranno 4 settimane, le riprese

Sabato 21 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:04



