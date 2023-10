Martedì 31 Ottobre 2023, 08:35

FOLIGNO Controlli sulle attività commerciali, stretta della polizia locale: scoperte irregolarità. Sono una ottantina le attività commerciali controllate da inizio anno dagli agenti del Comando della polizia locale di viale Marconi. In una decina di situazioni, stando a quanto apprende Il Messaggero, sono state rilevate irregolarità divenute fascicoli che poi hanno portato a provvedimenti sanzionatori. In un caso è stato scoperto un esercizio “abusivo” in quanto aperto senza le previste autorizzazioni e per il quale è stata disposta la chiusura. In un altro caso, anche questo con disposizione di chiusura, è stato accertata la difformità dei locali. Ci sono poi una ulteriore serie di violazioni di natura commerciale rispetto a quanto disposto dal Testo Unico del Commercia della Regione Umbria. Completano l’elenco alcune sanzioni relative ad attività di somministrazione di alimenti e bevande che hanno violato, in materia di emissioni sonore, il limite massimo fissato nelle ore 24 imposto dal Regolamento di Polizia Urbana. Le irregolarità riscontate raccontano anche importante risvolto della medaglia. Perché se su 80 controlli sono 10 le violazioni emerse, ci sono anche le altre 70 attività che, invece, erano del tutto regolari. il lavoro svolto nell’ambito delle funzioni di polizia commerciale ha portato gli agenti della polizia locale ad effettuare molteplici controlli di pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc. ) ed esercizi commerciali, anche con servizi mirati e volti ad arginare per quanto possibile il fenomeno del disturbo alla quiete dei residenti, collaborando in tal senso e in modo sistematico con altre forze dell’ordine. Sempre da un punto di vista di polizia commerciale il Comando garantisce il regolare svolgimento ai diversi tipi di mercati settimanali, ordinari e straordinari, alle importanti fiere fino ad arrivare a controllare e verificare decine di cambi o aperture di esercizi commerciali. Accertamenti importanti che servono tanto a scovare chi viola norme e regolamenti, quanto a tutelare chi, invece e si tratta della maggioranza degli esercenti, lavora ogni giorno nel rispetto delle leggi e della collettività. Controlli che vengono svolti senza soluzione di continuità, senza alcun preavviso e in tutto il territorio comunale. Ovviamente il Comando della Polizia Locale opera anche in altri ambiti di competenza tra cui quello della tutela ambientale che ha dato e continua a dare importanti risultati.