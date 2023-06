Sabato 24 Giugno 2023, 08:48 - Ultimo aggiornamento: 08:57

FOLIGNO - Luca Innocenzi non potrà correre alle Quintane di Ascoli Piceno. Lo ha disposto un provvedimento della Federazione Italia Sport Equestri (Fise) che ha deciso la sospensione per due mesi a carico del cavaliere folignate. Una sospensione che segue la rissa al Campo de li Giochi che è costata a Innocenzi la denuncia e il Daspo di un anno legato alla sola Foligno.La sospensione, comunicata nelle scorse ore, di sessanta giorni impedisce ad Innocenzi di poter effettuare le Quintane di Ascoli in programma l’8 luglio e il 6 agosto e nelle altre giostre. Ad Ascoli Luca Innocenzi difende i colori del sestiere di Porta Solestà. Sestiere che ieri ha diffuso un comunicato, firmato dal caposestiere Attilio Lattanzi, in cui si legge che: «Nella serata di oggi, venerdì 23 giugno - si legge - il cavaliere Luca Innocenzi non potrà prendere parte alle prove cronometrate al Campo Squarcia. Innocenzi è stato sospeso per due mesi dalla Fise in seguito a vicende legate alla Quintana di Foligno. Il Comitato di sestiere si è riunito, ha preso atto della situazione e sta lavorando per sostituire Innocenzi nelle due giostre 2023. Sarà cura della dirigenza comunicare tempestivamente al popolo solestante e agli organi di stampa la soluzione tecnica adottata quando la stessa sarà ufficiale». Innocenzi è stato ascoltato ieri dalla Procura Federale della Fise col procuratore che avrebbe chiesto la conferma del provvedimento. Nei prossimi giorni si consocerà la decisione finale e poi il cavaliere, assistito dal suo avvocato Fabio Michelangeli, deciderà le eventuali mosse da fare. Intanto il sestiere Porta Solestà non ha potuto far altro che prendere atto della decisione e ha provveduto alla sostituzione temporanea del portacolori. La scelta guarderebbe a Tommaso Finestra anche se tra i papabili c’è pure Mattia Zannori per il quale, però, c’è da considerare l’eventuale nullaosta del sestiere di Porta Maggiore. A Foligno, dopo il passo indietro di Luca Innocenzi che aveva scelto di non partecipare alla Quintana di giugno, il Daspo emesso dal questore di Perugia, gli ha precluso anche quella di settembre. Il provvedimento ha la durata di un anno e riguarda soltanto Foligno. Al posto di Innocenzi a Foligno in occasione della Giostra della Quintana de La Sfida, ha corso per il rione Cassero il cavaliere Marco Diafaldi. Si dovrà, a questo punto, capire cosa accadrà per la Quintana della Rivincita di Settembre e cioè con chi scenderà in pista il rione della Torre Merlata guidato dal priore Fabio Serafini. Ora la Fise, essendo Luca Innocenzi tesserato della Federazione Italia Sport Equestri, ha assunto a livello federale la decisione della sospensione di 60 giorni.

Intanto ieri ad Ascoli sono state sospese le prove cronometrate ed ufficiali e trasformate in sgambatura al trotto o al galoppo per ordine della commissione veterinaria dopo la caduta da cavallo del folignate Pierluigi Chicchini del sestiere Sant’Emidio che è stato poi trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.