Sabato 13 Gennaio 2024, 08:58

FOLIGNO - Vicenda Luca Innocenzi, una importante svolta arriva dalla Fise, la Federazione Italiana Sport Equestri. Perchè nelle scorse ore il Tribunale Federale Fise ha ritenuto di archiviare, previo parere favorevole della Procura Generale della stessa Fise, il procedimento aperto a carico dello stesso Innocenzi. Nei confronti del cavaliere folignate la Fise, lo scorso anno, a seguito della rissa scoppiata a margine delle prove di Giostra aveva emesso un provvedimento col quale era stata decisa la sospensione per due mesi a carico del cavaliere folignate. Una sospensione che segue la rissa al Campo de li Giochi che è costò a Innocenzi la denuncia e il Daspo di un anno legato alla sola Foligno. La sospensione di sessanta giorni aveva impedito ad di poter effettuare le Quintane di Ascoli in programma l’8 luglio e il 6 agosto dello scorso anno. Innocenzi, difeso dall’avvocato Fabio Michelangeli, era stato ascoltato dalla Procura Federale. Sempre los corso anno lo stesso Tribunale Federale aveva revocato il provvedimento di sospensione per 60 giorni. Ora, dopo mesi di distanza da quel pronunciamento è arrivata la decisione di archiviazione. Sui fatti s’è pronunciato anche l’Ente Giostra della Quintana che ha inflitto, in via inappellabile, nove mesi di sospensione a Luca Innocenzi e da 1 a 6 mesi per gli altri 4 finiti davanti alla Commissione Giustizia e Disciplina di Palazzo Candiotti dopo la rissa alle prove ufficiali della Quintana de La Sfida. La sanzione comminata è consistita nella sospensione che a carico di Innocenzi era scattata, cautelarmente, proprio il 14 giugno scorso per la durata massima, come da regolamento, di 30 giorni. Il provvedimento era stato reiterato per altre due volte ed ora è arrivata la sentenza e le relative sanzioni. Alla luce di ciò vale ricordare che dopo infatti la rissa era stato lo stesso Luca Innocenzi a fare un passo indietro. Pochi giorni dopo a carico suo e delle altre persone ritenute coinvolte nei fatti è stato emesso un provvedimento di Daspo. Il ricorso al Tar per il Daspo aveva sospeso, in via cautelare, il provvedimento a carico di Luca Innocenzi per poi entrare successivamente nel merito. Ora la Fise ha archiviato il fascicolo. Resta in vigore, quindi, al momento la sola “sentenza” della Quintana che ha deciso, esercitando le proprie facoltà, mentre gli altri livelli di giustizia sono ancora in essere. Certo è che il pronunciamento della Fise, di fatto la giustizia sportiva, un proprio peso sull’intera vicenda lo avrà. Così come lo ha la sospensione del Daspo da parte del Tar.