Equitazione, le sfide per il 2023 della Federazione Italiana Sport Equestri

La Club house del Roma Polo Club all’Acqua Acetosa (Roma) ha fatto oggi, lunedì 23 gennaio, da meravigliosa cornice alla conferenza stampa di inizio stagione della Federazione Italiana Sport Equestri. Al tavolo dei relatori, il Presidente FISE, Marco Di Paola, il Segretario generale, Simone Perillo, il Direttore sportivo, Francesco Girardi, con il contributo del Vicepresidente federale, Grazia Basano e della responsabile del Dipartimento Formazione, Barbara Ardu hanno illustrato alla stampa le iniziative sportive, sociali e culturali che caratterizzeranno il 2023. “Quest’anno – ha detto il numero uno della FISE, Marco Di Paola – sarà l'ultimo anno valido per le qualifiche olimpiche in vista di Parigi 2024.

La Fise e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS regalano un sorriso per i bimbi del Reparto di Oncologia Pediatrica

La vera ambizione è centrare la qualifica della squadra azzurra nella disciplina del salto ostacoli che ci manca da Atene 2004. A distanza di 20 anni sarebbe un grande successo e i presupposti ci sono. Abbiamo già ottenuto la qualifica per i Giochi francesi con il Paradressage, grazie alla splendida prestazione delle nostre ragazze ai mondiali di Herning in Danimarca. Adesso dobbiamo qualificare il Team azzurro del Completo, e contiamo di farlo come avvenuto in tutte Olimpiadi precedenti. Il prossimo ‘slot olimpico’ - ha concluso Di Paola - sarà il Campionato d’Europa in programma in Italia, a Milano all’ippodromo Snaitech di San Siro dal 29 agosto a 3 settembre 2023”. “Dopo un 2022 che ci ha visto protagonisti con i Mondiali dei Pratoni del Vivaro – ha detto Simone Perillo, Segretario generale della FISE - lo CSIO di Roma - Piazza di Siena e i Campionati Europei di salto ostacoli a Milano sono due eventi che quest’anno vedranno la Federazione Italiana Sport Equestri coinvolta con grandissimo impegno da un punto di vista organizzativo.

Lo scorso anno Piazza di Siena ha portato un beneficio di 100mila euro nelle casse della Federazione, nonostante quando l’attuale gestione federale aveva iniziato il suo iter nel 2017 fosse in perdita. I Campionati d’Europa di Milano, evento in cui siamo impegnati nell’organizzazione insieme a Sport e Salute, Snaitech e RCS sarà un appuntamento strategico per gli obiettivi che ci poniamo”, ha concluso Perillo. “L'obiettivo per il 2023 – ha detto Francesco Girardi, Direttore sportivo della FISE - ovviamente è raggiungere la qualifica olimpica. È fondamentale – ha aggiunto Girardi, commentando il calendario degli eventi che si svolgeranno in Italia soprattutto con il rientro degli azzurri nella massima serie del salto ostacoli mondiale - avere gare di prestigio in Italia, perché per noi, ma in particolare per i nostri atleti, essere all'avanguardia nel panorama europeo è fondamentale”. Possiamo contare su atleti sparsi in tutta Europa, anche se da qualche tempo cominciano a rientrare in Italia, probabilmente grazie al grande lavoro dei comitati organizzatori e grazie al fatto che la Federazione è al passo con altri Paesi. Un campionato nel proprio Paese è fondamentale per tutto il movimento", ha concluso Girardi.