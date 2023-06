Lunedì 19 Giugno 2023, 07:54

FOLIGNO - “Che cos’è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità d’esecuzione”. È il senso, ripreso da una delle celebri frasi del film “Amici miei”, che riassume la Giostra de La Sfida di sabato al Campo de li Giochi vinta dal Giotti. L’impresa, ripetendo 9 mesi dopo la vittoria della Rivincita del settembre 2022, l’ha firmata Massimo Gubbini in sella a Daytona Man. E se tre tornate perfette fanno una Quintana, quelle del Giotti sono state celestiali. Gubbini, in prima tornata, è entrato in pista per secondo, spiegando a tutti, a percorso netto e con un tempo di 52 secondi e 72 centesimi, chi comanda. Tempo migliore di tutti (53.88) anche in seconda tornata, gestita magistralmente, e poi chiosa da maestro in terza (53.75) e la vittoria in tasca senza errori, senza penalità e con un tempo complessivo delle tre tornate di 2 minuti, 40 secondi e 35 centesimi. A fare da controcanto solo il giovane Lorenzo Melosso, del rione Badia, che s’è dovuto fermare al secondo posto. Il tutto durante una Giostra della Quintana che ha visto partire il primo cavaliere in prima tornata alle 22.05 e Gubbini terminare la terza e ultima poco prima dell’una. La Classifica finale ha visto, quindi, il Giotti vincere la Sfida seguito da Badia, Morlupo, Croce Bianca, Spada. La Mora, Ammanniti, Pugilli, Cassero, Contrastanga.

LA GIOIA

“Dedico questa vittoria – ha commentato Massimo Gubbini appena sceso di cavallo – alla mia famiglia. Il risultato che abbiamo portato a casa è frutto di un lavoro costante e di tanto allenamento che alla fine ha ripagato tutti gli sforzi fatti. Sono felicissimo”. “Quella di sabato – ha ricordato il priore del Giotti, Alfredo Doni - è stata una vittoria schiacciante, l'ennesima conferma che Massimo Gubbini è un fuoriclasse e che con il rione Giotti si c'è una simbiosi straordinaria: dei suoi 9 successi, 8 sono arrivati con i nostri colori ed è evidente che non sia un caso. Di più: Massimo ha vinto la Quintana con 6 diversi cavalli a riprova che il valore aggiunto lo porta lui. Il Palio della Sfida se l'è messo in tasca alla prima tornata e lo ha tenuto lì al sicuro fino alla fine. Lucidità, freddezza, qualità tecnica al top: Massimo Gubini è così ed è per questo che due anni fa l'ho voluto riportare al Giotti, la sua casa. Ho ricevuto una sorpresa: mi ha telefonato il vescovo, sua eccellenza monsignor Domenico Sorrentino, per complimentarsi: “Mi avete fatto vincere senza avvisarmi! È stato un bel regalo! Un abbraccio a te e a tutto il rione Giotti per la bellissima vittoria!””. Il Giotti ha conquistato il suo sedicesimo palio di giostra e Gubbini sale a 9 personali.

LA TENZONE

La lunga Quintana de La Sfida l’ha aperta il Cassero con Marco Diafaldi, seguito dal Giotti, quindi dal Morlupo Con Alessandro Candelori, dal Badia con Lorenzo Melosso, dal Contrastanga con Daniele Scarponi, Pugilli con Nicholas Lionetti, Ammanniti con Mattia Zannori, La Mora con l’esordiente Luca Morosini, Lo Spada con Tommaso Finestra e a chiudere il Croce Bianca con Pierluigi Chicchini. Scarponi ha mancato il primo anello e per lui, come nella rivincita del settembre scorso dove ci fu un errore di percorso e un superamento dei tempi di completamento tornata, la Quintana s’è fermata alla prima tornata. La seconda tornata ha visto l’eliminazione del Cassero per errore al secondo anello, del Pugilli per errore al secondo anello portando all’ultima carriera 7 rioni. La terza tornata s’è chiusa con solo 4 rioni a punteggio pieno, senza penalità e quindi a percorso netto. Fuori sono andati La Mora (errore secondo anello), Spada (errore secondo Anello) Ammanniti (errore secondo anello, bandierina abbattuta). Un plauso sincero va Pierluigi Chicchini del Croce Bianca che, con un cavallo al debutto, ha compiuto un quasi miracolo concludendo la Quintana senza alcun errore e con tutti e 9 gli anelli portati a casa conquistando un quarto posto che vale tantissimo.

I TEMPI

Sulla lunghezza della Giostra de La Sfida il presidente della Quintana Domenico Metelli ha così commentato: “Abbiamo a cuore la salute dei cavalli e per questo dobbiamo rispettare i tempi di recupero. Apriremo un ragionamento ma i cavalli restano al primo posto”.