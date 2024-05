TERNI La consulta per il benessere animale del comune di Terni, ha detto no. Parere negativo all'adozione fuori regione per Camelia, la setter di sedici anni, con gravissimi problemi di deambulazione, ospite del canile comunale di Colleluna; per la cagnetta era arrivata in questi giorni una richiesta di adozione da Genova, città in cui esiste un grande canile pubblico. Su sei componenti della consulta comunale quattro hanno detto no all'adozione e due sì. Ed ora cosa succederà, che futuro aspetta Camelia, dal momento che la consulta ha diritto solo ad esprimere un parere? L'ultima parola spetta al comune di Terni. Che cosa deciderà di fare? Intanto c'è una novità la gara di solidarietà per Camelia ha dato i suo frutti c'è la richiesta, con tanto di domanda scritta inviata e protocollata, di una ex volontaria del canile di Colleluna che vorrebbe adottare Camelia, cane che conosce perché la povera bestia è in canile fin da piccola, vive in una gabbia da sedici anni. Ed ora ha anche gravi problemi di salute tanto che riesce a muoversi solo strisciando le zampe posteriori. E non sempre riesce a farlo. Le condizioni di Camelia hanno fatto sì che la direzione sanitaria di Colleluna stilasse un elenco di prescrizioni per la sua adozione come, ad esempio, il fatto che Camelia debba essere ospitata in una casa in cui non ci sono scale interne, per lei sarebbe impossibile farle, ci deve essere un accesso diretto alla strada. Se dovesse partire alla volta di Genova per il suo trasporto ci si dovrebbe attrezzare con un mezzo adatto perché lei non è in grado di salire e scendere da un'automobile, ne dal treno. Insomma la sua adozione pone non pochi problemi. Considerando tutto che futuro aspetta Camelia? «Per noi non ci sarebbero dubbi, Camelia dovrebbe rimanere a Terni anche perché qui chi la adotta ha anche il supporto dell'Enpa, l'ente protezione animali, chi ha chiesto di farla entrare nella propria famiglia poi è un ex volontaria del canile che sa trattare gli animali e quindi si troverebbe avvantaggiata nel gestire un cane con le problematiche di Camelia che senza dubbio sono di non poco conto. Nel corso della riunione della Consulta abbiamo sentito delle proposte per noi assurde come quella di far adottare Camelia da chi ha inviato prima la domanda, in ordine temporale. Ma siamo matti stiamo facendo una gara di auto in cui conta chi ha tagliato per primo il traguardo o stiamo parlando del benessere di un animale? E poi il regolamento comunale di Terni è chiaro: vieta le adozioni fuori regione il che dovrebbe far decadere senza ombra di dubbio la richiesta che arriva da Genova. Su questo non ci dovrebbero essere dubbi ed invece ne parliamo, ne discutiamo» dice Patrizia Fancelli, presidente della sezione della Protezione Animali.