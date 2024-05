Sabato 25 Maggio 2024, 08:00

PERUGIA Due coppie di treni veloci per l’estate. Dal 9 giugno (basta fare un giro sulla App di Trenitalia per scoprirlo) collegheranno l’Umbria alle Marche e alla Romagna (quindi al mare) e Roma. Si tratta due Frecciargento in più che potenzieranno il servizio nei weekend estivi. Quasi una linea turistica per andare al mare, ma anche per raggiungere la Capitale e da Roma, magari, le città d’arte dell’Umbria, Assisi in testa. Il fatto che il nuovo orario estivo di Trenitalia entrerà in vigore domenica 9 giugno(il secondo giorno del voto per elezioni europee e comunali) sta lì a dimostrare che tutti i timori per qualche ritardo per la fine dei lavori da trentacinque giorni di passione tra Terni e Foligno, possono essere fugati.

Stando a quanto riportato dai canali ufficiali di vendita di Trenitalia il treno che circolerà di sabato (quindi dal 15), all’andata sarà classificato come 8854 ed è un Roma Termini-Ravenna. Partenza da Roma Termini alle 10.05, arrivo a Ravenna alle 15.12. Previste le fermate intermedie di Roma Tiburtina (10.11 arrivo-10.13 partenza), Terni (10.59-11.01), Spoleto (11.38-11.45), Foligno (11.59-12.01), Falconara Marittima 13.21-13.34), Pesaro (14.03-14.05), Riccione (14.20-14.22), Rimini (14.30-14.32). Sul fronte della periodicità, il convoglio 8854 circolerà ogni sabato dal 15 giugno fino al 14 settembre.

Il treno che invece circolerà ogni domenica a partire dal 9 giugno al 15 Settembre lascerà Roma Termini alle 06.52 per raggiungere Ravenna alle 12.14. Le fermate intermedie saranno Roma Tiburtina (6.59-7.01), Terni (07.41-07.43), Spoleto (8.06-8.22), Foligno (8.37-8.39), Falconara Marittima (10.24-10.36), Pesaro (11.02-11.04), Riccione (11.17/11.19), Rimini (11.28/11.30). Al ritorno il treno sarà classificato come 8853 Ravenna 16.50 - Roma Termini 22 e circolerà ogni sabato e domenica a partire dal 9 giugno al 15 settembre.

Le fermate intermedie saranno le stesse dell’andata con questi orari: Rimini (17.37-17.45), Riccione (17.53-17.55), Pesaro (18.09/18.11), Falconara Marittima (18.34-18.45), Foligno (20.16-20.18), Spoleto (20.31/20.33), Terni (20.54/20.56) Roma Tiburtina (21.45-21.47).

I Frecciargento del weekend si aggiungeranno ai Frecciargento che torneranno dopo la soppressione per i lavori in corso sulla Orte -Falconara con il blocco tra le stazioni di Terni e Foligno e che hanno sostituito, con l’entrata in vigore dell’orario invernale, i vecchi Frecciabianca. Cioè il treno 8851 che parte da Ravenna alle 6.08 e arriva a Roma Termini alle 11 e l’8852 che parte da Roma-Termini alle 17.25 e arriva a Ravenna alle 22.12.

Il fatto che Trenitalia metta sulla Orte-Falconara nuovi treni a mercato(cioè fuori dai contratti di servizio come i regionali e gli Intercity delle varie Regioni) significa che quella tratta è appetibile da un punto di vista economico. E per l’Umbria (e non solo) può essere un banco di prova in vista di quell’idea che vuole un Frecciarossa sulla linea che unisce l’Adriatico al Tirreno. Ipotesi che era stata accarezzata proprio in concomitanza con la possibile entrata in vigore dell’orario estivo, ma che va ripensata e spostata al prossimo anno. Un Frecciarossa, in quel caso, che collegherebbe Ravenna a Salerno. Proprio i lavori lungo la Orte-Falconara tra Terni e Foligno e la fine del cantiere infinito del raddoppio della Spoleto-Campello possono essere l’occasione per avere una linea migliore (cioè più sicura e più veloce) per ospitare anche i treni dell’Alta Velocità. Certo non con i trecento all’ora su quei tratti, ma la velocizzazione sarebbe importante. Così come si guarda ai lavori che dovranno esser effettuati nelle Marche proprio per ridurre i tempi di percorrenza sulla Orte-Falconara, ma la partita è più lunga.