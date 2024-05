Roccella, dal Salone del Libro alle proteste in Puglia. Tutte le contestazioni contro il ministro di FdI

Scena già vista quella avvenuta oggi alla quarta edizione degli Stati generali della Natalità, in corso a Roma, che ha coinvolto in prima persona la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, ancora una volta al centro del mirino dei contestatori.

"Vergogna, vergogna!" hanno urlato alcuni giovani dalla platea appena Roccella ha preso la parola, esponendo alcuni cartelli che riportavano le parole "Decido io". Dopo un prima botta e risposta tra le parti, la ministra ha lasciato l'Auditorium.

I precedenti: il Salone del libro

Ma non è il primo episodio di contestazione rivolto a Roccella. Il 20 maggio del 2023 la ministra aveva preso parte al Salone del libro di Torino per presentare il suo più recente volume, pubblicato nel 2023, "Una famiglia radicale". Questo prima che un gruppo di femministe e attiviste non ne impedissero la presentazione, gridando: "Sul mio corpo decido io". Le militanti erano sedute tra il pubblico, e una delle attiviste si era è avvicinata al tavolo dei relatori leggendo un comunicato.

Anche in quel caso la ministra aveva provato a dialogare dal palco con le attiviste: «Se non affrontate anche il tema dell'utero in affitto, non siete credibili".

Le altre contestazioni pubbliche

Stesso risvolto polemico anche a Polignano a Mare, quando Roccella , ospite al festival "Il Libro possibile", si era espressa sulla vicenda che aveva coinvolto il figlio di Ignazio la Russa, Leonardo Apache La Russa, indagato per presunta violenza sessuale nei confronti di una 22enne.

"Non entro nei casi individuali e nelle reazioni di una persona che ha un rapporto affettivo - aveva affermato la ministra rispondendo alle domande dei giornalisti - Quello che posso dire è che La Russa è quello che per la prima volta ha proposto una manifestazione di soli uomini contro la violenza sulle donne, perché questo non è un problema solo delle donne ma anche degli uomini. Mi sembra questa già una risposta". Immediate le contestazioni della piazza.