Perugia, chiusa in casa e picchiata dall'ex che non vuole essere lasciato

PERUGIA - Ancora botte. Ancora violenza da chi non accetta che un amore sia finito. Da chi pensa di ottenere un sentimento ricambiato con la sopraffazione e la forza. Ma finisce con una denuncia grazie al coraggio di chi non vuol sopportare. Accade in via del Giochetto, nel cuore di Monteluce tra gli uffici e la città che cambia, dove è stato necessario l'intervento dei carabinieri dopo una richiesta d'aiuto di una donna da aiutare e portare in ospedale.

I militari della Stazione di Ponte San Giovanni erano infatti impegnato in controlli e servizi di perlustrazione nella zona dell'ex policlinico, quando sono arrivati davanti all'abitazione in cui c'era appena stata una violenta lite tra due ex conviventi. Qui hanno trovato una ragazza di 26 anni, di origine peruviana, che ha spiegato come fosse scappata dalla casa del suo ex dopo un episodio di violenza, scattata dopo un litigio tra i due per gelosia. «Futili motivi», scrivono i carabinieri, che però hanno fatto accendere il ragazzo, un 27enne di origini palestinesi, arrivato a imprigionare la ex compagna per non farle abbandonare la sua casa. La ventiseienne, infatti, ha raccontato ai carabinieri come, al culmine della furibonda lite dettata dal suo geloso nonostante la fine del loro rapporto, il suo ex partner per non farla uscire dall'abitazione, le avrebbe impedito con violenza di aprire la porta. Lei invece era assolutamente intenzionata ad andare via da lì, ma lui glielo ha impedito, prima bloccandole l'uscita e poi colpendola con un violento schiaffo al volto, che le ha causato lesioni al viso. Attimi di paura e altissima tensione, ma la peruviana alla fine è riuscita ad allontanarsi dalla casa e, una volta fuori e al sicuro, ha chiamato i carabinieri. I militari l'hanno prima tranquillizzata e poi accompagnata al pronto soccorso del Santa Maria della misericordia, dove la donna è stata prima curata e poi dimessa con una prognosi di cinque giorni per le ferite al volto. Gli accertamenti svolti dai carabinieri hanno consentito poi di verificare come il 27enne già in passato fosse stato protagonista di un episodio analogo sempre nei confronti della sua ex compagna. Abbastanza quindi per non sopportare più certi eccessi e per denunciarlo: così, raccolti i racconti della donna, i carabinieri lo hanno deferito alla procura della Repubblica per maltrattamenti in famiglia. Anche se quella “famiglia” adesso non è più la sua e decisamente non vuole più esserlo.

E questo è solo l'ultimo episodio in ordine di tempo di violenze in casa o contro gli ex partner a Perugia, con le cronache ultimamente tempestate di racconti di schiaffi e pugni per avere ragione di un amore finito.

Che spesso, però, è solo sindrome di possesso, da contrastare unicamente con il coraggio di una denuncia. Come hanno fatto, per esempio, la moglie e la figlia di un finanziere (sospeso dalle fiamme gialle) dopo le minacce di sfregi con l'acido e per questo finito sotto processo o la donna che insieme al figlio ha denunciato il marito violento arrivato a prendere in mano una pistola. Ma finito con un braccialetto elettronico al piede.