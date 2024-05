Sabato 25 Maggio 2024, 07:20

SAN GIUSTINO - Davide Pecorelli deve essere estradato in Albania. L’ha deciso la Corte d’Appello di Perugia dichiarando il «farsi luogo», rende noto il collegio difensivo dell’ex imprenditore, «in esecuzione del mandato di arresto internazionale emesso il 02.10.2022 dal tribunale di Puke». Il 49enne di San Giustino era stato condannato in un’aula di giustizia di Scutari a quattro anni di reclusione con rito abbreviato per i reati di truffa aggravata in concorso, profanazione di tombe in concorso, intralcio alla giustizia in concorso, distruzione della proprietà tramite incendio in concorso, attraversamento illecito di frontiera. Era stato invece assolto dall’ipotesi di intralcio alla giustizia. Nell’udienza di ieri mattina gli avvocati Massimo Brazzi ed Andrea Castori hanno sostenuto che «i motivi di impugnazione avverso la sentenza del tribunale di Scutari prospettano una definizione del procedimento penale con eventuali pene alternative alla detenzione che incidono sulla richiesta dell’estradizione». Nella loro arringa hanno sottolineato che «in ordine al reato di truffa aggravata, sussistono fondate perplessità sia in ordine alla corretta qualificazione del fatto che in relazione ad una irragionevole sproporzione del trattamento sanzionatorio rispetto alla pena prevista dal codice penale italiano». Inoltre, hanno chiesto «un approfondimento istruttorio per verificare se le condizioni detentive in Albania siano rispettose del divieto di sottoposizione dei detenuti a trattamenti inumani e degradanti che impedirebbero l’esecuzione dell’estradizione». A sostegno della loro sollecitazione hanno ricordato il caso di Gabriele Marchesi, compagno di Ilaria Salis, non estradato «per fatti ben più gravi di quelli ascritti a Pecorelli». Adesso il collegio difensivo attende il deposito della sentenza e le relative motivazioni per impugnare la decisione in Cassazione. «Fiduciosi nella riforma della pronuncia e nella fondatezza delle argomentazioni difensive, tenuto anche conto che la consegna del signor Pecorelli inciderebbe pesantemente nella sfera familiare, essendo sposato e padre di quattro figli», concludono Massimo Brazzi e Andrea Castori. David Pecorelli, ex arbitro di calcio, agli inizi del 2021 era volato in Albania dove sperava di vendere un macchinario per trattamenti estetici e ricavare la somma sufficiente per uscire da una situazione economica resa ancor più complicata dall’emergenza Covid. Sceso all’aeroporto di Rinas aveva noleggiato una Skoda Fabia che verrà ritrovata avvolta dalle fiamme. Nell’abitacolo oggetti in qualche modo ricondotti a lui: un orologio, un cellulare oltre ad alcune ossa probabilmente umane. Lungo quella strada nel nord del Paese delle Aquile iniziò una sorta di telenovela con le sfumature del giallo e della commedia. Dopo nove mesi di silenzio, durante le quali la Procura della Repubblica di Perugia aveva aperto un fascicolo contro ignoti ipotizzando l’omicidio, il colpo di scena. Una vedetta dei carabinieri della biodiversità di Follonica intercettò nel mar Tirreno un gommone alla deriva. Il naufrago era l’ex imprenditore che dopo il rientro in Italia con un pullman di pellegrini era arrivato all’Isola del Giglio prendendo alloggio in un b&b con una carta d’identità contraffatta, intestata ad un geologo conosciuto qualche tempo prima. Per questo la Procura della repubblica di Grosseto gli contestò la sostituzione di persona. Dall’Isola del Giglio Davide Pecorelli era partito alla ricerca di alcune casse di monete d’oro, seguendo le indicazioni di un prete che lo aveva convinto a non farsi male. Questo il racconto che gli era costato l’iscrizione nel registro degli indagati per autocalunnia. Il procedimento si chiuse con la messa in prova ed un anno di lavori socialmente utili alla Croce Bianca. Ricostruendo i mesi in cui tutti lo avevano creduto morto, il 49enne sangiustinese aveva detto di essere caduto in depressione dopo che non era riuscito a monetizzare oltre Adriatico il business dell’epilazione laser. Seguendo i consigli di un prete - aggiunse - aveva inscenato il suicidio, quindi si era trasferito in una comunità di Medjugore dove gli era stato proposto di recuperare il tesoro dell’Isola di Montecristo. Ma in quel periodo, stando a indagini di mass media albanesi, sarebbe stato al mare, a Valona, dove avrebbe trascorso le giornate in spiaggia tra amici che lo chiamavano Cristiano, ispirati dalla sua passione per il calcio