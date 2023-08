Lunedì 28 Agosto 2023, 13:09

FOLIGNO - “Dopo il successo dell’Air Show con la Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori”, stiamo lavorando, per il prossimo anno, ad un grande evento da record dedicato al volo. Al momento non posso anticipare altro”. A parlare con Il Messaggero, a margine dell’evento di chiusura dell’Air Show è Lucio Batista Reato presidente dell’Aeroclub di Foligno che con le Frecce Tricolori in città ha chiuso il suo mandato di vertice del sodalizio folignate. “Abbiamo in essere – prosegue – una serie di contati, al momento del tutto preliminari, che se andranno a buon fine porteranno a Foligno un evento di grandissima portata. Trattandosi di una fase ancora del tutto embrionale non posso dire altro. Certo è che se tutto dovesse andare come si spera sarebbe un ulteriore elemento di prestigio per la città e per il suo legame, solido, con il mondo dell’aviazione e del volo in generale in tutte le sue declinazioni”.

A fare da cornice alla festa di chiusura dell’Air Show, con tanto di dolce con su rappresentate le Frecce tricolori, è stato l’hangar dell’Aeroclub Foligno. All’appuntamento, oltre al presidente Reato e al vice Mario Belloni e con loro tanti dei soci del sodalizio, sono intervenuti il sindaco Stefano Zuccarini, che è anche pilota di aliante acrobatico e s’è esibito all’Air Show, e l’assessore comunale al turismo Michela Giuliani. Quella della festa di chiusura è stata una occasione per fare il punto sull’attività dell’Aeroclub. Una realtà, unica nel suo genere nel panorama regionale e non soltanto, che offre la possibilità di conseguire la licenza da pilota a motore, di ilota di aliante ed ha un terza opzione legata alla figura intermedia dell’ “aereo leggero”

L’Aeroclub Foligno, realtà nata nel 1964, si appresta a festeggiare, l’anno prossimo, i primi 60 anni di attività con la sua base all’aeroporto cittadino, realtà di aviazione generale che vede Foligno essere l’ultima scuola volo rimasta in Umbria ad essere federata con l’Aeroclub Italia. Il tutto, poi, viene messo a frutto con i velivoli dell’Aeroclub e cioè un Partenavia P66, un Tb 9 Socata e un Robin Dr 400 che viene impiegato anche nel traino alianti. E si arriva, appunto, agli alianti che sono, invece, 4: due monoposto e due biposto con questi ultimi che sono utilizzati per la scuola volo. Un’attività, messa in campo ogni giorno, che ha permesso l’organizzazione del “Foligno Air Show” culminato con l’esibizione delle “Frecce Tricolori” della Pattuglia Acrobatica Nazionale.