Si stacca un pezzo di finestra: Perugia, paura in centro

PERUGIA - Paura nella tarda mattinata di sabato in pieno centro storico: un pezzo di finestra lungo via Baglioni si è improvvisamente staccato cadendo sul marciapiede.



Un piccolo crollo che avrebbe potuto avere conseguenze gravi, dal momento che stava passando una persona che per pochissimo non è stata colpita.



Sul posto immediato l'intervento dei viGili del fuoco per la messa in sicurezza della finestra pericolante.

Sabato 5 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:26



