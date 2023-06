Festa di prima estate a Collestatte: al via con Marina Rei, prosegue "Ausilia trio"

Prosegue a Collestatte la festa di Prima Estate. Ieri sera il concerto inaugurale con Marina Rei che, dopo l'uscita del disco "Donna che parla in fretta" lo scorso 24 marzo, è impegnata in una serie di tappe estive. Con lei il cantautore e chitarrista Francesco Forni. Questa sera alle 21 sarà la volta invece di "Ausilia Trio". Il cartellone andrà avanti con due film e altrettanti concerti fino al 15 luglio. Il 30 giugno verrà proiettato "Give me the end you're at", il film documentario diretto da Oreste Crisostomi, Alessandro Deflorio, Simone Santamaria, presentato in anteprima nel 2021 al Film Festival Popoli e Religioni.

L'8 luglio, sempre alle 21, è in programma il film "Artaserse", di Cristiano Carotti e Desiderio Sanzi. Quindi gli ultimi due concerti in programma con "Two faces - the last tree" e Collestreet rispettivamente il 14 e 15 luglio.