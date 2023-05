Escursioni e lezioni all'aperto: la vita felice dei bambini della scuola materna di Collestatte

La scoperta del territorio, a cominciare sin dalla tenera età, per contrastare lo spopolamento della Valnerina e in particolare dei borghi di Collestatte e Torre Orsina. Muove da questo obiettivo la passeggiata alla scoperta della biodiversità della Cascata delle Marmore che ha visto camminare insieme per tre chilometri bambini e nonni partendo da San Liberatore. L’escursione, che si è svolta nei giorni scorsi, è stata organizzata dal Ciav, Centro iniziative ambiente Valnerina e dalla Acsi terzo settore, in collaborazione con la scuola comunale dell’infanzia Valnerina nel Bosco. Un’iniziativa dalla valenza sociale ed educativa.

Durante la passeggiata i nonni hanno raccontato ai più piccoli le loro esperienze, mentre i bambini hanno “sfoggiato” le loro competenze botaniche. La loro, infatti, è una scuola materna particolare dove alle iniziative in classe si affiancano tante e numerose esperienze tra la natura. Del resto la collocazione stessa della scuola, immersa nel territorio della Valnerina, vicina al Parco fluviale del Nera, si presta ad attività all’aria aperta. La mission è nel nome stesso: “Valnerina nel Bosco”. Questa scuola materna si distingue dalle altre tradizionali per aver scelto una progettualità outdoor che, da ormai tre anni, caratterizza le proprie attività educative e didattiche.



«I nostri bambini – osserva Francesca, una delle mamme - hanno sviluppato una resistenza incredibile, camminano per ore senza sentire nemmeno la fatica, tanto è il piacere di stare insieme in spazi naturali; le regole nel bosco o nei prati o lungo il fiume ci sono e vanno rispettate, ma sono condivise dal gruppo e accettate serenamente da tutti i bambini».



Niki, altra mamma, sottolinea come i genitori «hanno preso consapevolezza dei tanti benefici ottenuti dai loro figli, vedendone concretamente una ricaduta positiva sul piano psicologico quanto su quello fisico». Tra le attività didattiche, le famiglie apprezzano particolarmente le escursioni lunghe, la coltivazione dell’orto didattico e l’educazione alimentare, il contatto con gli animali della fattoria che ospita di tanto in tanto la scuola, la giornata al maneggio o quella nell’allevamento di chiocciole, la raccolta delle olive con successiva trasformazione in olio nel locale frantoio e i laboratori di cucina dove i bambini fanno anche le marmellate che portano a casa e mangiano con i genitori.

La scuola materna, in sinergia con le associazioni del territorio, è parte attiva anche di altri progetti che animano il borgo. Enrico Bini, del Centro iniziative ambiente Valnerina, sottolinea come «la presenza sul territorio di una scuola naturale rappresenti una risorsa tanto per i bambini quanto per la popolazione che partecipando alle diverse iniziative organizzate dalla stessa, viene coinvolta in momenti di socialità come è stato di recente con la festa di Natale».