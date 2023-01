Collestatte, cantiere bloccato e lavori senza fine. Insorge il Pd:«L'attuale amministrazione doveva solo girare la chiave»

TERNI Cantiere infinito a Collestatte. Lavori a singhiozzo, il Pd chiama in causa il sindaco Latini.

«Signor sindaco - scrivono - come recitano le date sul cartello di cantiere noi del Pd le avevamo lasciato sia il progetto che i fondi, lei doveva solo girare la chiave e accendere il motore del cantiere. Ma neanche questo è in grado di fare? Collestatte merita davvero questo abbandono?».

Secondo quanto ricostruito dal Pd, nel 2015-2016 l’amministrazione guidata da Leopoldo Di Girolamo aveva stanziato 200.000 euro per la riqualificazione dei borghi delle antiche municipalità, dei quali la metà per via della Piazzetta a Collestatte.

Un iter che però ha subito diversi stop e si è protratto nel tempo.

«A maggio - proseguono dal Pd - sono state rifatte le caditoie, e solo a ottobre, dopo un inspiegabile stop ai lavori di cinque mesi, sono partiti i lavori per la pavimentazione. Non appena iniziati gli scavi per la rimozione della vecchia pavimentazione, tutto si è bloccato per il ritrovamento delle vecchie tubature da sostituire.

A distanza di ulteriori tre mesi tutto tace. Tombini, tavole e tubature a portata di inciampo, e recinzione di cantiere fatiscente con tondini a punta che non hanno le protezioni».